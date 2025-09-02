Zmiany w programie "Czyste Powietrze" 2025

Dotacje w ramach programu "Czyste Powietrze" są przeznaczone na wymianę starych pieców na paliwo stałe oraz inne prace związane z poprawą efektywności energetycznej. Warto jednak pamiętać, że aby skorzystać z dofinansowania, trzeba być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat.

"Czyste Powietrze". Co można sfinansować z dotacji?

Dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" obejmuje szeroki zakres prac, w tym:

wymianę "kopciuchów" na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła,

modernizację instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej (cwu),

ocieplenie ścian, dachu czy podłóg,

wymianę okien, drzwi i bram garażowych (pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych, m.in. współczynnika przenikania ciepła drzwi Ud ≤ 1,3 W/(m²K)),

zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),

pokrycie kosztów audytu energetycznego i niezbędnej dokumentacji projektowej.

Ważne: Wymiana drzwi i okien nie może być jedynym celem dofinansowania. Musi być częścią szerszego projektu termomodernizacyjnego, np. połączonego z likwidacją starego pieca.

Wysokość dofinansowania w programie "Czyste Powietrze"

Wysokość dotacji zależy od progu dochodowego i może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto. Program przewiduje trzy poziomy wsparcia:

Poziom podstawowy (do 40 proc. kosztów): dla osób z rocznym dochodem do 135 000 zł.

Poziom podwyższony (do 70 proc. kosztów): dla gospodarstw domowych z miesięcznym dochodem na osobę do 2 250 zł (lub 3 150 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego).

Poziom najwyższy (do 100 proc. kosztów): dla gospodarstw z miesięcznym dochodem na osobę do 1 300 zł (lub 1 800 zł w gospodarstwie jednoosobowym). Ten poziom przysługuje również osobom pobierającym zasiłki, a także tym, których roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu przekracza 140 kWh/m².

Maksymalne stawki za metr kwadratowy wymiany drzwi wynoszą:

1 000 zł w poziomie podstawowym,

1 750 zł w poziomie podwyższonym,

2 500 zł w poziomie najwyższym.

Program "Czyste Powietrze". Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać samodzielnie przez stronę gov.pl, w urzędzie gminy lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy operatora, co jest obowiązkowe w przypadku prefinansowania i najwyższego poziomu dofinansowania. Więcej szczegółów na temat programu "Czyste Powietrze" można znaleźć na oficjalnej stronie: czystepowietrze.gov.pl.

Program "Czyste Powietrze" 2025 - podsumowanie najważniejszych informacji

Program "Czyste Powietrze" to kluczowa inicjatywa mająca na celu wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w termomodernizacji i wymianie starych pieców. Nowe zasady, które weszły w życie 31 marca 2025 roku, upraszczają procedury i oferują wyższe dofinansowanie, które może sięgnąć nawet do 170 000 zł. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także wyodrębnionych lokali z osobną księgą wieczystą. Aby móc ubiegać się o wsparcie, roczny dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł. Wysokość dotacji zależy od dochodu gospodarstwa domowego. Program oferuje trzy poziomy wsparcia:

Podstawowy (do 40 proc. kosztów kwalifikowanych) – dla osób z rocznym dochodem do 135 000 zł.

Podwyższony (do 70 proc. kosztów) – dla gospodarstw wieloosobowych z miesięcznym dochodem na osobę do 2 250 zł lub jednoosobowych z dochodem do 3 150 zł.

Najwyższy (do 100 proc. kosztów) – dla gospodarstw wieloosobowych z miesięcznym dochodem do 1 300 zł lub jednoosobowych z dochodem do 1 800 zł.

W ramach programu można sfinansować szeroki zakres prac, które poprawią efektywność energetyczną budynku. Obejmuje to przede wszystkim wymianę starego pieca na nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła, takie jak pompa ciepła, kocioł na pellet lub kocioł zgazowujący drewno. Wsparcie obejmuje również kompleksową termomodernizację, czyli ocieplenie ścian, dachu i podłogi, wymianę okien i drzwi oraz instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wniosek można złożyć online przez Portal Beneficjenta lub w wersji papierowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Można również skorzystać z pomocy gminnych punktów informacyjnych. Wymagane dokumenty to m.in. dowód własności, zaświadczenie o dochodach oraz audyt energetyczny (w przypadku kompleksowej termomodernizacji).