"Wszystko uzależnione jest od dwóch czynników, czyli tego co stanie się 4 maja w Sejmie (izba ma się zająć projektem ws. zasobów własnych - PAP) i od sytuacji epidemicznej. Zakładam, że w najbliższym czasie Polski Ład zostanie przedstawiony. Kwestia tygodni" - mówił Sobolewski w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, pytany o termin prezentacji nowego programu PiS.

Według informacji PAP po czwartkowym kierownictwie PiS konwencja programowa partii, na której zostanie zaprezentowany Nowy Ład odbędzie się najwcześniej 15 maja.

Sobolewski dopytywany, czy są prowadzone rozmowy, by Nowy Ład był programem całej koalicji rządzącej, odparł, że "trwają takie rozmowy, trwają pracach nad programem, nad Polskim Ładem, w których uczestniczą wszystkie strony Zjednoczonej Prawicy".

"Efektem będzie to, że Polski Ład będzie programem, odpowiedzią Zjednoczonej Prawicy, w tym i PiS na ten czas postcovidowy. Są propozycje różnych stron; propozycje Solidarnej Polski i Porozumienia są analizowane pod kątem kompatybilności z Polskim Ładem, jak można by je ująć w Polskim Ładzie i móc to przedstawić w najbliższym czasie" - powiedział polityk PiS.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w środę w Polsat News, że w ramach Nowego Ładu zakładane są dodatkowe środki dla tych, którzy zostali najbardziej poturbowani przez pandemię. Dodał, że przewiduje on też reformę systemu podatkowego, środki na potrzeby polskiej młodzieży, na wsparcie rolników. Odnosząc się do podatków premier zastrzegł, że w tej chwili nie może mówić o szczegółach, bo projekt jest jeszcze w fazie konsultacji wewnątrz obozu rządzącego. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

