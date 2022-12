W ujęciu miesięcznym zamówienia w listopadzie wzrosły o 2,9 proc., po spadku o 14,2 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w listopadzie 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 23,1 proc., po wzroście o 30,5 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w listopadzie wzrosły o 7,8 proc., po spadku o 10,2 proc. miesiąc wcześniej.

Nowe zamówienia w przemyśle w produkcji aut, przyczep i naczep

Nowe zamówienia w przemyśle najbardziej wzrosły w produkcji aut, przyczep i naczep - wzrost wyniósł 63 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia wzrosły w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o ok. 55 proc. oraz papieru i wyrobów z papieru – o ok. 33 proc.

Niższa niż przed rokiem była natomiast wartość nowych zamówień w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o ok. 34 proc., metali – o ok. 18 proc. oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o ok. 8 proc.

Wydajność pracy

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-listopad 2022 r. wzrosła w skali roku o 9,4 proc., przy zatrudnieniu wyższym o 1,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.