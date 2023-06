W tym roku Kongres 590 rozgrywał się na czterech scenach, obejmował 10 obszarów tematycznych, dwa międzynarodowe fora gospodarcze (Forum Gospodarcze Polska - Arabia Saudyjska oraz Forum Gospodarcze Polska – Czechy) oraz 50 paneli i wystąpień z udziałem wielu wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Podczas inauguracji Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda powiedział, że „Kongres przyczynia się do promocji polskich przedsiębiorstw i myśli technologicznej. Chcę dziś podziękować państwu za cenny wkład w budowanie patriotyzmu gospodarczego naszej wolnej Rzeczypospolitej.”

– Hasło tegorocznego kongresu - "Przestrzenie wolności" – wskazuje na wartości i zadania przed jakimi stajemy w najważniejszych dziedzinach, które będą przedmiotem tegorocznychpaneli – podkreślił Prezydent.

W tym kontekście szczególnie mocno wybrzmiało wystąpienie Andersa Fogha Rasmussena, byłego Sekretarza Generalnego NATO, który jasno stwierdził, że Ukraina już dawno powinna zostać członkiem NATO, a prowadzona przez ten kraj walka z agresorem pokazuje, że już jest pełnoprawnym członkiem tego Paktu. Kraje sojuszu powinny pokazać jedność i okazać Ukrainie daleko idące wsparcie, nie tylko militarne.

– Często słyszę, że nie możemy dać Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, które przynależą członkom NATO. Takie myślenie jest ekstremalnie niebezpiecznie. Jeżeli uzależnimy przyjęcie Ukrainy do Sojuszu od zaprzestania działań wojennych, damy Putinowi powód, żeby nigdy ich nie zakończył – stwierdził. – (…) Teraz nadszedł czas, żeby pomoc Ukrainie znaleźć bezpieczne miejsce. Jej członkostwo w NATO jest nieuniknione.

Do wojny w Ukrainie odniósł się także generał Sir Richard Shirreff, były zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Brytyjski wojskowy już w 2017 roku przewidział agresję Rosji na naszego wschodniego sąsiada.

– Putin postrzega NATO jako bezpośrednie zagrożenia dla Rosji. Chce usunąć USA z Europy, a rozpad ZSRR uważa za największą katastrofę XX wieku. Putin chce zmazać Ukrainę z mapy jako państwo suwerenne, chce zaanektować wschodnie prowincje i wprowadzić rząd marionetkowy. (…) Gdybyśmy bardziej słuchali Polaków i Bałtów, być może uniknęlibyśmy wojny. Słowa Putina zostały potwierdzone przez jego czyny – powiedział Sir Shirreff.

Gościem pierwszego dnia obrad Kongresu 590 był Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

– O jakiej Polsce marzymy, co chcemy osiągnąć? O tym będziemy dyskutować podczas tegorocznego Kongresu – powiedział Premier. - Niech ten Kongres 590 będzie inspiracją w stawianiu trudnych pytań dotyczących rozwoju gospodarki oraz znajdowania na nie odpowiedzi.

Jednym z nich było pytanie o bezpieczeństwo energetyczne Polski – w jakim stopniu poradziliśmy sobie z wyzwaniami związanymi z koniecznością szybkiego odejścia od rosyjskich dostaw surowców energetycznych i czy można powiedzieć, że zbudowano trwałe podstawy naszej niezależności?

Eksperci zgodzili się, że paradoksalnie, agresja Putina przyspieszyła proces uniezależniania się od rosyjskich surowców, a Polska zdała ten egzamin celująco.

Podczas dyskusji wskazywano, że dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego konieczne jest zwiększenie wydobycia gazu ziemnego jako niezbędnego paliwa przejściowego, bez którego transformacja energetyczna się nie uda. Koncern paliwowy ORLEN do roku 2030 planuje zwiększenie własnego wydobycia gazu do poziomu 12 mld m3 rocznie, pod warunkiem zaangażowania nowych technologii i milionów zł na inwestycje.

Piotr Dziadzio, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa przypomniał, że już dziś Polska wydobywa coraz więcej błękitnego surowca z własnych złóż.

– Dzisiejsze szacunki z PGNiG, należącej do Grupy ORLEN, wskazują na roczne wydobycie w wysokości 7,7 mld m3 gazu z dwóch źródeł krajowych w Polsce oraz na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W najbliższych latach wydobycie 4 mld m3 z obszaru krajowego i 4 mld m3 z naszych złóż na szelfie norweskim jest bardzo realne – powiedział wiceminister Dziadzio.

Ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego są także alternatywne źródła energii, w tym energia jądrowa.

– Potrzebna jest aktualizacja prawa, która pozwoli uwzględnić specyfikę SMR-ów (małych reaktorów jądrowych) i umożliwić szybkie zastosowanie tej technologii w Polsce – powiedział Dawid Jackiewicz, wiceprezes ORLEN Synthos Green Energy. Dodał, że w ciągu roku swojej działalności spółce udało się zlokalizować pierwszych sześć miejsc, gdzie powstaną SMR-y.

Nie zabrakło też rozmów na temat innych sposobów budowania bezpieczeństwa Polski, a jednym z nich – ważnym, chociaż często niedocenianym, jest tzw. soft power, czyli miękka siła, która pozwala na wzmacnianie pozycji państwa przy wykorzystaniu innych dróg, niż siła militarna i gospodarcza. To przede wszystkim kultura, sport, nauka.

– Niedocenianie soft power przekłada się na pozycję naszego państwa na świecie. To jest niewyceniony majątek, z którego rząd nie robi użytku – zwracał uwagę Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Wojciech Majewski, Prezes Kongresu 590, podsumował 8. edycję wydarzenia:

– Najważniejszymi tematami, o których tu się mówiło były obronność, energetyka i przestrzeń wolności. To rzeczy, które do tej pory funkcjonowały jako aksjomaty i które trzeba na nowo zdefiniować. Wynika to oczywiście z sytuacji na świecie – wojny i przemian geopolitycznych – powiedział.

Wszystkie panele i wystąpienie można oglądać na kanale You Tube Kongresu 590.