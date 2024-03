Wzrost cen nieruchomości

Ceny nieruchomości w Polsce rosną. Wzrost dotyczy nie tylko mieszkań i domów, ale także ziemi rolnych. Rynkowe ceny nieruchomości rolnych zależą nie tylko od lokalizacji, ale również – i to w znacznym stopniu - od jakości gruntów. Jak podaje portal GOV.pl, ziemie rolne klasyfikuje się w następujący sposób:

do gruntów dobrych zalicza się grunty klasI, II, III a

do gruntów średnich zalicza się grunty klas w III b oraz IV

zaś za grunty słabe uznaje się grunty klas V i VI.

Ponadto łąki i pastwiska klasy I i II zaliczane są do gruntów dobrych. Łąki i pastwiska klasy III i IV klasyfikuje się do gruntów średnich, zaś te same użytki klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych. Zależnie od klasy gleby, cena za 1 hektar może być nawet dwukrotnie większa. Jakie obecnie obowiązują ceny nieruchomości rolnych? Ile zapłacimy za ziemię rolną w 2024 roku?

Ile zapłacimy za 1 hektar ziemi w 2024 roku?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opublikowała najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Z informacji tych wynika, że średnia cena 1 hektara gruntów ornych w Polsce wynosiła w II kwartale 2023 roku 62 852 zł, zaś w IV kwartale 65 301 zł. Przy czym w II kwartale 2023 roku średnie ceny plasowały się na poziomie:

74 898 zł za 1 hektar gruntu dobrego

64 651 za 1 hektar gruntu średniego

48 188 za 1 hektar gruntu słabego

Natomiast w ostatnim, IV kwartale 2024:

78 333 zł za 1 hektar gruntu dobrego

66 503 zł za 1 hektar gruntu średniego

48 837 za 1 hektar gruntu słabego.

Różnice w cenach gruntów rolnych w zależności od województwa

Pod koniec roku 2024 najwyższe ceny gruntów były wwoj. wielkopolskim (za grunty klasy: I, II i III a trzeba zapłacić około 105 460 zł za hektar), zaś najniższa cena za grunt dobry to 47 819 w woj. świętokrzyskim.

Jeżeli chodzi o grunty średnie, to również najdroższe były one w woj. wielkopolskim, gdzie cena średnio wynosiła 88 041 zł za hektar, zaś najtańsze w woj. zachodniopomorskim (35 913 zł/hektar).

Natomiast za grunty słabe (klas V i VI) cena w IV kwartale ubiegłego roku wynosiła maksymalnie 63 915 zł za hektar (woj. wielkopolskie) i 29 939 zł w woj. podkarpackim.