Od poniedziałku, 1 kwietnia, spada stawka VAT z 23 do 8 proc. na usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, również te świadczone w domu, a także "pozostałe usługi kosmetyczne", obejmujące m.in. usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji.

Obniżka VAT na usługi kosmetyczne była jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, zawartych w programie „100 konkretów na 100 dni”. Koszt tej obniżki według wyliczeń, jakie zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, to 130 mln zł w pierwszym roku, a w ciągu 10 lat będzie to blisko 2,2 mld zł. (PAP)

autor: Marek Siudaj