W badaniu członków Brytyjskiej Izby Handlowej w Chinach około 58 proc. brytyjskich firm stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy trudniej było im działać w Państwie Środka. To już piąty rok z rzędu, w którym większość respondentów badania zgłosiła trudniejsze warunki w działalności na chińskim rynku.

Oddzielne badanie przeprowadzone przez Niemiecką Izbę Handlową w Chinach, opublikowane w środę, wykazało, że zaledwie mniej niż jedna trzecia firm jest optymistycznie nastawiona do swojej branży w 2025 r., co stanowi nowy najniższy poziom.

Powody złych nastrojów wśród przedsiębiorców

Jednym z powodów jakie firmy wskazywały jako główny powód pesymizmu co do przyszłej działalności w Chinach, jest powrót do Białego Domu prezydenta-elekta Donalda Trumpa, który może utrudnić prowadzenie firmy w Chinach. Jego obietnice zwiększenia ceł na dostawy z Chin mogą przekonać dyrektorów firm do przeniesienia przynajmniej części swoich interesów do innych krajów, aby uniknąć podatków.

Jako główną przeszkodę w rozwijaniu działalności, niemieckie firmy uznały słaby popyt w Chinach i presję cenową. Natomiast brytyjskie firmy widzą największą trudność dla swoich operacji w słabości gospodarki Chin.

Mimo złych nastrojów firmy zamierzają inwestować

Około 51 proc. niemieckich firm stwierdziło, że w ciągu najbliższych dwóch lat planuje zwiększyć inwestycje. To najniższy odsetek w danych sięgających 2020 r. Nieco lepiej widzą sytuacje firmy brytyjskie - 76 proc. z nich stwierdziło, że utrzyma lub zwiększy wydatki w przyszłym roku. Według autorów raportu jest to oznaka stabilizacji inwestycji.

Większa niezależność od centrali

Około 40 proc. respondentów stwierdziło, że działają bardziej niezależnie od swojej siedziby głównej niż w przeszłości, co stanowi wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem, zgodnie z niemieckim badaniem.

Ponad 300 brytyjskich firm odpowiedziało na badanie izby od końca września do początku listopada. Badania niemieckiej izby były prowadzone od początku września do początku października, a odpowiedziało na nie 546 firm członkowskich.