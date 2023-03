– W wielu krajach rozwiniętych Polacy stanowią znaczącą mniejszość. Gdyby nasz kraj nie wszedł do NATO , a zwłaszcza do Unii Europejskiej, bylibyśmy źródłem jeszcze większej migracji na Zachód – uważa prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, badacz procesów społecznych i polityk publicznych. Podkreśla, że członkostwo we Wspólnocie, w tym efektywne wykorzystanie środków europejskich i możliwości wspólnego rynku, pozwoliło Polakom w bardzo krótkim czasie zdecydowanie poprawić jakość i warunki życia.