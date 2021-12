Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 5,1% z 5% oczekiwanych we wrześniu br. oraz obniżył prognozę na 2022 rok odpowiednio do 4,2% z 4,6%, podała prezes EBC Christine Lagarde. Na 2023 r. EBC oczekuje 2,9% (rewizja w górę o 0,8 pkt proc.) oraz 1,6% wzrostu PKB w 2024 r.

"Patrząc w przyszłość, spodziewamy się silnego odbicia wzrostu w ciągu 2022 roku. Nasze nowe prognozy Eurosystemu przewidują roczny wzrost realnego PKB na poziomie 5,1% w 2021 roku, 4,2% w 2022 roku, 2,9% w 2023 roku i 1,6% w 2024 roku. W porównaniu z naszymi wrześniowymi projekcjami prognozy zostały skorygowane w dół dla roku 2022 i w górę dla roku 2023" - powiedziała Lagarde podczas konferencji prasowej. Reklama EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 2,6% w 2021 r. (wobec wcześniejszej prognozy 2,2%), 3,2% w 2022 r. (wobec wcześniejszej prognozy 1,7%) i 1,8% w 2023 r.(wobec wcześniejszej prognozy 1,5%), podała Lagarde. W 2024 oczekuje się inflacji HICP w strefie euro poziomie 1,8%. "Nasze nowe prognozy przewidują roczną inflację na poziomie 2,6% w 2021 r., 3,2% w 2022 r., 1,8% w 2023 r. i 1,8% 2024 r. - znacznie wyższą niż w poprzednich projekcjach z września. Inflacja z wyłączeniem żywności i energii ma wynieść średnio 1,4% w 2021 r., 1,9% w 2022 r., 1,7% w 2023 r. i 1,8% w 2024 r., czyli również więcej niż w projekcjach wrześniowych" - powiedziała prezes EBC "Uważamy, że zagrożenia dla perspektyw gospodarczych są zasadniczo zrównoważone. Działalność gospodarcza może przewyższyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci staną się bardziej pewni siebie i będą oszczędzać mniej niż się spodziewamy. Z drugiej strony, niedawne nasilenie się pandemii, w tym rozprzestrzenianie się jej nowych odmian, może stanowić bardziej trwały czynnik hamujący wzrost gospodarczy. Przyszła ścieżka cen energii oraz tempo, w jakim rozwiązywane są problemy z dostawami, stanowią zagrożenia dla ożywienia gospodarczego i dla perspektyw inflacji. Jeśli presja cenowa przełoży się na wyższy niż przewidywano wzrost płac lub jeśli gospodarka szybciej osiągnie pełną zdolność produkcyjną, inflacja może okazać się wyższa" - powiedziała Lagarde. (ISBnews)