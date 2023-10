"Przed nami najważniejsze wybory od lat: z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony koalicja wojny z prezydentem" - mówił szef rządu podczas debaty wyborczej.

Wyliczał, jak Polska zmieniła się w czasie rządów PiS: od pracy po 5 zł za godzinę do stawki minimalnej 28 zł za godzinę, od zwijania Polski lokalnej do inwestycji w każdej gminie, od pedagogiki wstydu do dumy z Polski, od likwidacji polskiej armii do silnego Wojska Polskiego, od głodowych emerytur do "trzynastek" i "czternastek".

"Dużo pracy cały czas przed nami, zdajemy sobie z tego sprawę. Ale dzisiaj stoimy przed prostym wyborem: albo Polska pogrążona w kłótni i w chaosie, albo mająca rząd sprawny i skuteczny w rozwiązywaniu problemów" - oświadczył Morawiecki.

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Marcin Jabłoński