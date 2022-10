"Jesteśmy przed kolejnym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, bardzo ważnym posiedzeniem, bo to posiedzenie będzie już miało miejsce wtedy, kiedy będziemy dysponowali danymi, nad którymi teraz bank, zarząd pracuje" - powiedział Mucha w Programie 1 Polskiego Radia. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o prognozy inflacji przygotowywane przez analityków Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. "To jest zupełnie podstawowy taki dokument - raport o inflacji, prognoza inflacji, a także prognoza wzrostu PKB" - wskazał.

Reklama

"Przygotowujemy się do tego posiedzenia, które będzie miało bardzo duże znaczenie" - powiedział Mucha i ocenił, że jest ono "ważkie" w kontekście najbliższych decyzji gospodarczych.

Reklama

Posiedzenie RPP zaplanowane jest na 9 listopada br.

Wiceprezes NBP był pytany także o to, czy na horyzoncie widać spadek inflacji. "Nie chcę podawać bardzo precyzyjnych danych (...), analitycy NBP będą się na ten temat wypowiadać już po posiedzeniu RPP" - powiedział. Wskazał jednocześnie, że większość analityków wypowiada się obecnie w taki sposób, że "inflacja w przyszłym roku będzie się znacząco obniżać i będziemy się zbliżać do celu inflacyjnego NBP i to będzie obserwowane w przyszłym roku i w roku 2024". Jego zdaniem "ta wysoka inflacja powinna się zacząć w przyszłym roku obniżać".

Prezes NBP Adam Glapiński na początku października, po ostatnim posiedzeniu RPP zapowiedział, że w listopadzie będzie nowa projekcja NBP, nowy raport o inflacji. "Ocenimy w pełni skutki dotychczasowego zacieśnienia przez nas, to nam ułatwił dalsze decyzje, czy jeszcze trzeba będzie coś zacieśnić, czy już dostatecznie zacieśniliśmy. Najgorzej jakby się okazało, że zacieśniliśmy za bardzo. Ale nie sądzę, żeby tak było - nic na to nie wskazuje" - powiedział. Jak dodał, "tak czy inaczej nie zapowiadamy na razie końca cyklu podwyżek stóp - tak Rada wczoraj zdecydowała".

5 października Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej, stopa redyskonta weksli 6,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej.

Ostatnia podwyżka stóp procentowych, o 0,25 pkt proc., miała miejsce we wrześniu br. Była to 11. podwyżka stóp z rzędu w cyklu zaostrzania polityki pieniężnej, który rozpoczął się w październiku zeszłego roku.

Według GUS, we wrześniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2 proc. w stosunku rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,6 proc. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta