Państwo szykuje się na scenariusze, o których wolelibyśmy nie myśleć

Pełną mobilizacją i domknięciem operacji o skali, jakiej wcześniej nie było zamknął się koniec 2025 roku w administracji publicznej. Wszystkie 2477 gmin w Polsce przekazały do urzędów wojewódzkich dokumenty dotyczące procedur ewakuacji mieszkańców, wynika z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

To nie są już luźne założenia ani robocze szkice. To gotowe plany, które w razie potrzeby mają zostać uruchomione natychmiast. Decyzja o ewakuacji – jeśli zapadnie – nie będzie przeciągana. Ma zapaść w ciągu godzin, nie dni. A to oznacza jedno. Wszystko musi być dopięte wcześniej, zanim ktokolwiek zdąży zapytać, co dalej.

Jak przyznawał w styczniu w rozmowie z InfoSecurity24.pl dyrektor RCB, Zbigniew Muszyński, system wciąż wymaga ostatnich szlifów i zsynchronizowania. - Zbliżamy się do końca prac. Zakładamy jednak, że nie możemy przygotować pełnego planu na poziomie kraju, dopóki nie będą uzgodnione wszystkie plany wojewódzkie. To wszystko musi być ze sobą kompatybilne – powiedział Muszyński.

Kryzys ma wiele twarzy. Jedną z nich jest… brak prądu

Swój czarny, kryzysowy scenariusz piszą też służby sanitarne. Co zrobić z jedzeniem, gdy nagle zabraknie prądu?

Jak podaje rynekzdrowia.pl, powstała nowa instrukcja przygotowana wspólnie z koordynatorami do spraw komunikacji Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności z Węgier, Czech i Chorwacji. Dokument pokazuje, jak zachować się przed awarią, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

Cztery godziny, które robią różnicę

Główny Inspektorat Sanitarny nie pozostawia złudzeń. Już po czterech godzinach bez zasilania sytuacja zaczyna się zmieniać, a granica bezpieczeństwa jest jasno określona. To pięć stopni Celsjusza.

To właśnie dlatego pierwsza zasada jest tak prosta, że aż łatwo ją zlekceważyć. Nie należy otwierać lodówki bez potrzeby. Zamknięta utrzymuje bezpieczną temperaturę tylko przez około cztery godziny. Potem zaczyna się proces, którego nie widać, ale który może mieć konsekwencje.

Produkty takie jak mięso, ryby, nabiał czy gotowe dania mogą przestać być bezpieczne do spożycia, nawet jeśli normalnie wyglądają i mają zupełnie normalny zapach.

Trzeba mieć zapas lodu

Sanepid radzi wprost. Otwieranie drzwi lodówki trzeba ograniczać do minimum. Konieczne jest kontrolowanie temperatury, a wcześniej – zanim nadejdzie kryzysowa sytuacja - warto zgromadzić zapas wkładów chłodzących, lód, a nawet zamrożone butelki z wodą.

- Trzymaj kilka pojemników z lodem w zamrażarce. Podczas przerwy w dostawie prądu umieść część z nich w lodówce, aby pomóc utrzymać niską temperaturę żywności – czytamy w poradniku cytowanym przez rynekzdrowia.pl

Zamrażarka daje więcej czasu. Ale tylko do pewnego momentu

Większe poczucie bezpieczeństwa daje zamrażarka. Jeśli jest pełna, może utrzymać bezpieczną temperaturę nawet przez 48 godzin. Jeśli tylko częściowo zapełniona, ten czas skraca się do około doby.

Znaczenie ma nawet sposób ułożenia produktów. Im ciaśniej, tym lepiej dla utrzymania niskiej temperatury. Ale tu również obowiązuje zasada ostrożności. Jeśli żywność się rozmroziła, nawet jeśli nadal jest chłodna, nie powinna wracać do zamrażarki. Najlepiej, po obróbce termicznej, jak najszybciej ją wykorzystać.

Zasada, która ratuje zdrowie

W całym tym zestawie zaleceń jedna zasada wybrzmiewa najmocniej. Jeśli pojawiają się wątpliwości, jedzenie trzeba wyrzucić. Produkty łatwo psujące się, które przez ponad dwie godziny były przechowywane w temperaturze powyżej pięciu stopni Celsjusza, nie powinny trafiać na talerz. Nawet jeśli wyglądają „w porządku”. Bakterii nie widać. I właśnie dlatego są tak niebezpieczne.

Do kosza powinny trafić także produkty, które zmieniły zapach, kolor albo konsystencję. A jeśli doszło do wycieku czy zepsucia żywności, konieczne jest dokładne umycie lodówki lub zamrażarki.

Te produkty trzeba mieć w zapasie

Na koniec coś, co brzmi banalnie, ale w kryzysie okazuje się kluczowe: warto mieć w domu zapas produktów, które nie wymagają chłodzenia i są gotowe do spożycia. Bo kiedy znika prąd, najprostsze rozwiązania nagle okazują się najważniejsze.