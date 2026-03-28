Jakie imiona są teraz na fali w naszym kraju? Taki ranking sporządza na podstawie informacji z rejestru PESEL resort cyfryzacji.

To oni królują wśród imion

Wśród imion dla dziewczynek w 2025 roku królowała Zofia. Drugie miejsce na podium należało do Zuzanny, trzecie do Mai. Tuż za podium znalazła się Laura.

Jaka jest czołówka wśród chłopców? Na podium królował Nikodem. Na drugim miejscu uplasował się Antoni. Trzecia lokata, należy do Leona.

Jednak nie wszyscy rodzice szukają inspiracji pośród najpopularniejszych imion. Niektórzy decydują się na bardziej nieszablonowe wybory.

Odlotowe podium i osobliwości z rejestru PESEL

W 2025 roku wśród dziewczynek pojawiają się między innymi Apolina, Arwena, Delfina, Esmeralda, Ksymena czy Wanesa. Wśród chłopców: Hipolit, Melchior, Tristan, Światosław czy Palermo.

Jeszcze bardziej osobliwe są dane z rejestru PESEL, które zawierają imiona nadane zaledwie kilku osobom w całym kraju. Wśród kobiet znajdują się m.in. Bajka (2 osoby), Barbra (4), Princessa (17), Shakira (20) czy Jeżyna (6)

W przypadku mężczyzn lista również zaskakuje. W Polsce żyją osoby o imionach takich jak Szon (4 osoby), Zefir (9), Morfeusz (13), Ozzy (10) czy Luidżi (2).

Przepisy dotyczące nadawania imion

Przy wyborze imienia dla potomka, należy pamiętać, że według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające" - przypomina resort cyfryzacji. - Ponadto imię powinno wskazywać na płeć dziecka.

- Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego, w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór - zaznacza ministerstwo.

TOP 10 imion nadawanym dziewczętom

Oto lista TOP 10 imion dla dziewcząt w pierwszej połowie ubiegłego roku (ranking za drugie półrocze nie jest jeszcze znany) wraz z liczbą dzieci, którym je nadano:

Zofia – 4415, Zuzanna – 3881, Maja – 3873, Laura – 3821, Hanna – 3452, Julia – 3207, Oliwia – 3067, Pola – 2812, Alicja – 2788, Emilia – 2556.

Podium w roku 2024

Maja – 4640, Zofia – 4470, Zuzanna – 4144.

W 2025 roku nie zmieniły się trzy najpopularniejsze imiona dla dziewczynek. Zmieniła się jedynie ich kolejność.

Top 10 imion nadawanych chłopcom

Nikodem – 5772, Antoni – 5253, Leon – 5079, Jan – 5054, Aleksander – 4687, Franciszek – 4548, Ignacy – 4222, Stanisław – 3554, Jakub – 3386, Mikołaj – 3215.

Te trzy męskie imiona były najpopularniejsze rok temu