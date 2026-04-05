Zakaz handlu w Wielkanoc, 5 kwietnia. Co mówią przepisy?

Niedziela Wielkanocna, która w 2026 roku przypada 5 kwietnia, jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że w całej Polsce obowiązuje ścisły zakaz handlu. Większość popularnych marketów i galerii handlowych będzie tego dnia całkowicie nieczynna. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje jednak konkretną listę wyjątków, dzięki którym w sytuacjach awaryjnych nie zostaniemy z pustą lodówką.

Gdzie zrobimy zakupy w Wielkanoc, 5 kwietnia 2026? Lista otwartych punktów

Jeśli 5 kwietnia zabraknie Ci niezbędnych produktów, jedyną szansą są placówki, w których handel jest dozwolony. Oto lista miejsc, gdzie możesz szukać pomocy:

Małe sklepy osiedlowe (Żabka, Carrefour Express, Lewiatan): Sklepy działające na zasadzie franczyzy mogą być otwarte pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel.

Stacje benzynowe: To najpewniejsze miejsce na szybkie zakupy spożywcze w Wielkanoc. Większość z nich pracuje całodobowo i oferuje podstawowe produkty (pieczywo, nabiał, napoje).

Apteki dyżurne: W każdym większym mieście wyznaczone apteki pełnią dyżur, zapewniając dostęp do leków.

Sklepy na dworcach i lotniskach: Placówki zlokalizowane w węzłach komunikacyjnych często korzystają z wyłączenia spod zakazu handlu.

Czy Żabka jest otwarta 5 kwietnia? Godziny otwarcia

Sieć Żabka to najczęstszy wybór Polaków w dni wolne od pracy. W Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia wiele placówek tej sieci będzie otwartych, ale ostateczna decyzja należy do franczyzobiorcy. Zazwyczaj sklepy te pracują w skróconych godzinach, np. 11:00 - 19:00 lub 10:00 - 18:00. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić status konkretnego punktu w aplikacji mobilnej Żappka.

Sklepy zamknięte w Wielkanoc - Biedronka, Lidl, Dino

Warto pamiętać, że 5 kwietnia nie zrobimy zakupów w dużych dyskontach i supermarketach. Drzwi dla klientów zamkną m.in.:

Biedronka,

Lidl,

Netto,

Kaufland,

Dino,

Auchan.

Wszystkie te sieci wznowią pracę dopiero we wtorek, 7 kwietnia, ponieważ Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) również jest dniem wolnym od handlu.

Gastronomia i rozrywka w Niedzielę Wielkanocną

Zakaz handlu nie obejmuje działalności usługowej. Jeśli nie planujesz gotowania, 5 kwietnia możesz skorzystać z oferty:

restauracji i kawiarni (wiele z nich otwiera się po południu),

kin i teatrów,

cukierni i lodziarni.

Podsumowując: 5 kwietnia w Wielkanoc zakupy zrobisz głównie na stacjach benzynowych i w wybranych małych sklepach prywatnych. Najlepiej jednak uzupełnić zapasy najpóźniej do godziny 13:00 w Wielką Sobotę.