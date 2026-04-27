Rewolucja na rynku używanych samochodów: koniec fikcyjnych przeglądów a takiego auta już nie sprzedasz

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
dzisiaj, 10:16
Jeśli masz samochód, który napędza diesel nowe przepisy mogą sprawić, że nie przejdzie przez badanie techniczne
Jeśli masz samochód, który napędza diesel nowe przepisy mogą sprawić, że nie przejdzie przez badanie techniczne/Forsal.pl
Jeszcze w tym roku kierowców czekają duże zmiany w badaniach technicznych aut, wynikające z nowych przepisów unijnych, których celem jest ograniczenie liczby przeoczeń i fikcyjnych przeglądów. W konsekwencji nie da się sprzedać auta, które nie przejdzie takich badań, a ich brak wyeliminuje pojazd skutecznie z ruchu.

Cenę za rewolucję na rynku używanych aut, do której dojdzie wskutek zmiany rygorów jakim teraz mają podlegać badania techniczne aut zapłacą ci, którzy kierując się głównie niską ceną kupowali samochody w kiepskim stanie technicznym i z przestarzałymi silnikami. Liberalne przepisy dotyczące przeglądów dopuszczających do ruchu w pełni im to umożliwiały.
Teraz zaś wszystko zmieni się o 180 stopni.

O skali rewolucji na rynku używanych aut najlepiej może świadczyć fakt, iż obecnie tylko 2 proc. aut ma negatywne wyniki przeglądów. Nowe przepisy dotyczą m.in. kwestii cyfryzacji wyników kontroli diagnostycznych, badania poziomu emisji spalin, uważniejszych kontroli starszych samochodów oraz stworzenia wspólnej bazy danych o pojazdach z całej Unii. Te przepisy mogą wywołać największe w historii przetasowanie na motoryzacyjnym rynku wtórnym w Polsce. Jego lwią część stanowią auta, które według nowych regulacji należą do grupy wysokiego ryzyka, ostrzega Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

Na czym polega rewolucja w badaniu technicznym samochodów: co zmienia wdrożenie przepisów unijnych

Jak informuje ekspert, nasz krajowy motoryzacyjny rynek wtórny stoi przed ogromnym wyzwaniem. W minionym roku w Polsce właściciela zmieniło 3,5 mln używanych aut, z których ponad połowa miała 15 lub więcej lat, a 40 proc. stanowiły pojazdy z silnikiem Diesla, jak wynika z analizy liczącej ponad 23 mln używanych samochodów w Polsce bazy danych CARFAX.

Ponad 70 proc. takich aut pochodziło z importu, 42 proc. jest po wypadkach, a blisko 90 proc. miało bogatą historię, obejmującą różne ryzykowne czynniki, jak uszkodzenia, kolizje czy nietypowe wskazania licznika. Jednak, jak wynika z dostępnych danych, obecnie zaledwie 2 proc. aut w Polsce otrzymuje negatywny wynik podczas okresowych przeglądów – dodaje Robert Lewandowski.

Nowe przepisy unijne: restrykcyjne kontrole używanych aut

Zgodnie z nowymi unijnymi propozycjami już 10-letnie auta mają podlegać restrykcyjnym kontrolom, kładącym większy nacisk na stan elektroniki i systemów bezpieczeństwa. Konieczne będzie również stosowanie bardziej precyzyjnych urządzeń pomiarowych emisji cząstek stałych, czyli toksycznej sadzy.

Mają one np. bezbłędnie wykrywać brak lub niesprawność filtra DPF w silnikach Diesla – skuteczność tego typu kontroli stanowiła dotychczas piętę achillesową polskiej diagnostyki pojazdów. Nowe, rygorystyczne badania sprawią, że wiele aut może po prostu nie zostać dopuszczonych do ruchu, a w obliczu utworzenia wspólnej bazy dla wszystkich państw UE ukrycie niekorzystnej historii przeglądów stanie się dużo trudniejsze.

Dla przeciętnego posiadacza starego pojazdu z silnikiem Diesla, który do tej pory traktował przegląd jako formalność, nowa rzeczywistość może oznaczać konieczność kosztownych napraw, przewyższających często wartość samochodu. To z kolei wymusi na kupujących większą ostrożność. Weryfikacja historii pojazdu i jego realnego stanu technicznego przed transakcją przestanie być wyborem, a stanie się kluczowym krokiem, który pomoże uniknąć zakupu samochodu, którego nie da się legalnie użytkować bez poniesienia znacznych kosztów – wyjaśnia ekspert z CARFAX Polska.Możliwe, że nowe przepisy spowodują przesunięcie popytu na rynku pojazdów używanych w stronę młodszych aut oraz tych z napędem hybrydowym. Wzrośnie również znaczenie certyfikacji – samochody z udokumentowaną, „czystą”, bez większych negatywnych czynników, historią zyskają na wartości, stając się bezpieczniejszą lokatą kapitału – przewiduje Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
