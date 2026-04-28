Zakaz koszenia trawy w majówkę – sąsiad straszy mandatem lub grzywną. Rozwiewamy wątpliwości

Każdy właściciel nieruchomości powinien korzystać z niej tak, aby nie szkodzić sąsiadowi

Czy dotyczy to również koszenia trawy? Wszystko zależy od intensywności prowadzenia prac ogrodowych oraz od tego, czy dochodzi do przekroczenia zwyczajowo przyjętych norm. Prawo nie zabrania wprost koszenia trawy w niedzielę, jednak właściciel nieruchomości powinien korzystać ze swojej własności w taki sposób, aby nie powodować nadmiernych lub uciążliwych immisji.

Mówi o tym wprost art. 144 Kodeksu cywilnego:

„Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

Czy za koszenie trawy w majówkę można zatem otrzymać mandat karny lub zapłacić grzywnę?

Takie sytuacje należą do rzadkości i osoby planujące koszenie trawy w weekend majowy, w niedzielę lub w inną porę uznawaną powszechnie za czas wypoczynku - mogą spać spokojnie. Wyjątkiem byłoby koszenie trawy w godzinach, które w Polsce przyjęły się jako „cisza nocna”.

Cisza nocna to powszechnie przyjęty okres, w którym obowiązuje zwiększony szacunek dla snu i wypoczynku innych osób. Najczęściej przyjmuje się, że trwa od godziny 22:00 do 6:00 rano. Nie wynika to jednak wprost z ustaw, lecz z regulaminów (np. ogródków działkowych, osiedli zamkniętych czy spółdzielni mieszkaniowych), czy ogólnie przyjętych norm zwyczajowych.

Zakłócanie ciszy nocnej stanowi już wykroczenie. Zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń:

„Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”

W takim przypadku osoba, która zakłóca spokój (np. kosząc trawę o 23:00), może rzeczywiście otrzymać mandat. Jeżeli działanie się powtarza i jest podejmowane z premedytacją, sprawa może trafić do sądu, który może wymierzyć surowszą karę (maksymalna grzywna wynosi 5000 zł).

Czy w przypadku koszenia trawy w niedzielę można powołać się na przekroczenie norm hałasu?

Dopuszczalne poziomy hałasu to ustalone prawnie wartości dźwięku w środowisku, których przekroczenie uznaje się za szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia i jakości życia mieszkańców. To, jakie poziomy są dopuszczalne dla różnych terenów zabudowy, określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 50 dB w dzień i 40 dB w nocy. Z kolei dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego – odpowiednio 55 dB i 45 dB, w zależności od pory dnia.

Istotny jest jednak sposób pomiaru – odnosi się on do określonych przedziałów czasu (8 najmniej korzystnych godzin dnia lub 1 najmniej korzystnej godziny nocy). Przekroczenie tych norm przez jednorazowe koszenie trawy, ze względu na sposób ich ustalania, należy zatem do rzadkich sytuacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2025 poz. 734)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)