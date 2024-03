Na zmianę czasu z zimowego na letni 2024 czeka z utęsknieniem wiele osób. Korzyści płynących z czasu letniego jest sporo.

Kiedy jest zmiana czasu na letni 2024?

Zmiana czasu na letni przypada zawsze na ostatni weekend marca. W tym roku jest to jednak dzień szczególny. W 2024 roku będzie to noc z soboty 30 marca na niedzielę 31 marca. Zmiana zegarków przypada więc na święta wielkanocne.

Zegarki przestawiamy o godzinę do przodu, z godz. 2.00 na godz. 3.00, przez co śpimy o godzinę krócej.

Zalety zmiany czasu z zimowego na letni

Czas letni to dłuższe dni, a co za tym idzie - większy dostęp do aktywności na świeżym powietrzu po pracy lub szkole. To także większa aktywność fizyczna oraz szansa na zwiększenie aktywności społecznej.

Dłuższe dni mogą sprzyjać integracji, ponieważ ludzie mają więcej czasu na spotkania na zewnątrz, spacery czy pikniki. Wreszcie czas letni w wielu przypadkach pozytywnie wpływa na samopoczucie. Dłuższe i jaśniejsze dni mogą korzystnie wpływać na nastrój, a nawet przeciwdziałać sezonowym zaburzeniom afektywnym, takim jak depresja.

Dłuższy dzień to także wparcie dla turystyki i sezonowej gospodarki. Zachęca bowiem do dłuższych pobytów i większej aktywności w plenerze.

Dłuższe dni mogą także poprawić bezpieczeństwo publiczne, ponieważ ludzie mają więcej czasu na poruszanie się po ulicach w świetle dziennym, co może zmniejszyć liczbę wypadków i przestępstw. Pozwala również zaoszczędzić energię. Jednym z pierwotnych powodów wprowadzenia czasu letniego była bowiem chęć zmniejszenia zużycia energii przez wykorzystanie dłuższych dni i mniejsze korzystanie ze sztucznego oświetlenia wieczorem.

Kiedy koniec zmiany czasu?

Kiedy kończymy ze zmianą czasu? Kiedy zmieniamy czas po raz ostatni? – wiele osób zadaje sobie te pytania. Data ta nie jest niestety znana i choć jakiś czas temu byliśmy o krok od pozostania przy czasie letnim, obecnie nie ma pewności czy w ogóle nastąpi zniesienie zmiany czasu.

To właśnie kilka lat temu przez Unię przetoczyła się debata na temat pozostania przy czasie letnim i odejścia od zmiany czasu na zimowy. W 2018 roku Komisja Europejska podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach UE czasu letniego. Otrzymała też wyniki konsultacji społecznych i poparcie większości krajów członkowskich.

Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu jednak problematyczne okazało się wypracowanie wspólnego stanowiska w Radzie Europejskiej. W rezultacie Komisja Europejska zaleciła krajom członkowskim kontynuowanie obecnych regulacji w okresie 2022-2026.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie

W ostatnim czasie wiele mówi się o tym, że zmiana czasu może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W tym kontekście wymienia się m.in. zakłócenie naturalnego rytmu snu (które może prowadzić do zaburzeń snu takich jak bezsenność, trudności w zasypianiu czy nadmierna senność w ciągu dnia) czy zmiany nastroju związane ze zwiększeniem stresu lub niepokoju.

Zmiana czasu może również prowadzić do zmniejszenia czujności i zwiększenia ryzyka wypadków na drodze. Może też zmniejszyć wydajność pracy i nauki. Niektóre badania sugerują nawet, że zmiana czasu może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu.