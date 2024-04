Zgodnie z art. 79, punkt 1 Ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ten kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Maksymalna kara pieniężna to 5 tysięcy zł. Dokument jest niezbędny do załatwienia wszystkich formalnych spraw w naszym kraju. Musi go mieć każda osoba pełnoletnia i zameldowana w Polsce. Poza tym obowiązkiem posiadacza jest wymiana dowodu, w momencie gdy zbliża się data utraty jego ważności.

W tym roku obowiązek uzyskania lub wymiany dowodu ma 2,7 milionów Polaków

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji niemal 3 miliony obywateli powinno w 2024 roku wyrobić nowy dowód osobisty. Do tej grupy zaliczają się zarówno osoby, które osiągnęły pełnoletniość, jak i osoby, których dotychczasowe dokumenty straciły ważność. Liczba będzie jeszcze większa, jeśli uwzględnimy obywateli ubiegających się o nowy dowód z powodu uszkodzenia lub zagubienia starego oraz osoby zmieniające nazwisko.

Dokument jest niezwykle ważny, bowiem potwierdza tożsamość posiadacza i obywatelstwo polskie. Choć cyfryzacja pozwala obecnie na posługiwanie się mDowodem dostępnym w aplikacji mObywatel, nie oznacza to, że nie musimy posiadać fizycznego dokumentu. Poza tym elektroniczny dowód jest dostępny tylko dla osób, które mają ważny fizyczny odpowiednik. Z mDowodu nie skorzystamy za granicą oraz w momencie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Jak wyrobić dowód osobisty?

Polacy, którzy chcą po raz pierwszy wyrobić dokument lub muszą wymienić dowód na nowy, mogą to zrobić w dowolnym urzędzie lub przez internet. Od 4 marca 2019 roku wszystkie nowe dokumenty to tzw. e-dowody, które posiadają warstwę elektroniczną. Chcąc złożyć wniosek online, potrzebny będzie profil zaufany, podpis kwalifikowany, certyfikat podpisu elektronicznego lub certyfikat podpisu osobistego. W przypadku wymiany dowodu, którego ważność kończy się w tym roku, musimy złożyć wniosek najpóźniej na 30 dni przed datą utraty ważności. Co jeszcze trzeba zrobić, aby otrzymać nowy dokument?

Wniosek online można złożyć poprzez serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest dołączenie kolorowego zdjęcia w formie elektronicznej. Dokładne wytyczne dotyczące parametrów można znaleźć na rządowej stronie.

Na końcu sprawdzamy wszystkie dane i podpisujemy wniosek elektronicznie.

30 na wyrobienie nowego dowodu osobistego

Warto pamiętać, że jeśli nie zjawimy się w urzędzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, nie zostanie on zrealizowany. Usługa jest bezpłatna, a proces wyrabiania nowego dowodu osobistego trwa do 30 dni, od momentu uzupełnienia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin może się jednak wydłużyć. Dokument trzeba odebrać osobiście w urzędzie, do którego został złożony wniosek. Osoby, które realizują cały proces stacjonarnie, nie muszą przygotowywać żadnych papierowych dokumentów. Wniosek zostanie bowiem utworzony na miejscu.

Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat, w przypadku osób, które ukończyły 12. rok życia. Poniżej tego wieku obowiązuje 5-letni okres ważności.