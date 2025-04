Pogrzeb papieża Franciszka - gdzie oglądać transmisję dzisiaj, 26 kwietnia 2025, na żywo i online? O której pogrzeb papieża Franciszka w sobotę?

To będzie historyczny moment dla Kościoła i milionów wiernych na całym świecie. Już w sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka. Uroczystości pożegnalne na placu św. Piotra w Watykanie będą transmitowane na żywo – i można je oglądać także na naszej stronie. Transmisja jest już dostępna – materiał wideo znajdziesz w artykule poniżej. Pokazujemy nie tylko same uroczystości żałobne, ale również to, co dzieje się teraz w Watykanie. Kliknij już teraz i poczuj atmosferę modlitwy, skupienia oraz przygotowań do ostatniego pożegnania.