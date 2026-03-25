Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) spadają do 51,00 euro za MWh, tracąc 5,6 proc., po wcześniejszej zniżce o 8,4 proc.

Rynek reaguje na plan USA

Optymizm inwestorów wzrósł po doniesieniach o 15-punktowym planie USA, który ma doprowadzić do zakończenia konfliktu z Iranem. Według mediów dokument został przekazany Teheranowi za pośrednictwem Pakistanu i dotyczy m.in. programu nuklearnego i rakietowego oraz bezpieczeństwa szlaków morskich.

Plan obejmuje m.in. kwestie irańskiego programu nuklearnego i pocisków balistycznych, a także bezpieczeństwo szlaków morskich, w tym cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. globalnych dostaw ropy i gazu. Nie wiadomo, czy Izrael zaakceptował propozycję, ani czy Iran uzna ją za podstawę negocjacji.

Według "Financial Times" Teheran poinformował państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej, że statki, których "nie uzna za wrogie", mogą przepływać przez cieśninę Ormuz pod warunkiem koordynacji z irańskimi władzami.

Utrzymujące się ryzyka dla dostaw

Mimo spadków cen gaz w Europie pozostaje o ok. 60 proc. droższy niż przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Analitycy wskazują, że mimo iż zakończenie walk w Zatoce Perskiej byłoby ulgą dla światowego handlu energią, rynki przygotowują się na przedłużające się zakłócenia w dostawach gazu po tym, jak niedawny irański atak na katarski kompleks energetyczny w Ras Laffan uszkodził ok. 17 proc. zdolności wydobywczych.

Obiekt, należący do QatarEnergy, odpowiada za około jedną piątą globalnych dostaw LNG, a jego naprawa może potrwać nawet pięć lat. W tym czasie Europa będzie musiała konkurować o gaz z odbiorcami z Azji.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE

Poziom magazynów gazu ziemnego w Unii Europejskiej pozostaje niski – wynosi 28,5 proc. wobec średniej pięcioletniej na poziomie 41 proc. Obecnie w magazynach znajduje się 325,45 TWh surowca – wynika z danych Gas Infrastructure Europe.