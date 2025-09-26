Termin i podmiot odpowiedzialny

W przypadku zawarcia umowy transgranicznej między 1 października 2024 r. a 30 września 2025 r., informację należy przesłać do 30 września 2025 r. na adres sekretariatdel@mp.gov.pl.

Zakres wymaganych danych

Zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia 2017/1938, każde przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada zawarte umowy na dostawy gazu ziemnego o charakterze transgranicznym na okres dłuższy niż rok, zobowiązane jest przekazać Ministrowi Energii informacje o:

okresie obowiązywania umowy,

określonych w umowie rocznych ilościach gazu,

określonych w umowie maksymalnych dziennych ilościach gazu w przypadku stanu alarmowego lub stanu nadzwyczajnego,

określonych w umowie punktach dostawy,

minimalnych dziennych i miesięcznych ilościach gazu ,

, warunkach wstrzymania dostaw gazu.

Dodatkowo należy wskazać, czy dana umowa – indywidualnie lub łącznie z innymi umowami zawartymi z tym samym dostawcą lub z podmiotami z nim powiązanymi – powoduje osiągnięcie lub przekroczenie 28% rocznego zużycia gazu ziemnego w Polsce, tj. 60,01 TWh.

Pozyskane informacje, po ich zanonimizowaniu, zostaną przekazane do Komisji Europejskiej i posłużą do przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa dostaw gazu na poziomie krajowym, regionalnym oraz unijnym.

Zgodnie z art. 15 Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010 wszelkie szczególnie chronione informacje handlowe otrzymywane, wymieniane lub przekazywane na mocy art. 14 ust. 6 są poufne i podlegają warunkom tajemnicy służbowej.