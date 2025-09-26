Reklama

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego było zaangażowane w przygotowanie projektu w zakresie dotyczącym uwzględnienia w nim ochrony prawnoautorskiej. Dzięki zaangażowaniu resortu po przyjęciu ustawy przez Sejm zostanie wprowadzona procedura umożliwiająca blokowanie stron internetowych zawierających treści rozpowszechniane bez praw, licencji lub zgody twórców zgodnie z zakresem art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Co zakłada projekt ustawy

Projekt przewiduje nowe kompetencje organów, w tym między innymi:

Prezes UKE zostanie koordynatorem ds. usług cyfrowych, który będzie odpowiedzialny za współpracę z Komisją Europejską i innymi państwami UE w ramach Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych.

Przewodniczący KRRiT będzie m.in. nadzorował treści na platformach udostępniania wideo i rozpatrywał wnioski o blokowanie nielegalnych treści.

Prezes UOKiK będzie odpowiadać za ochronę konsumentów, przeciwdziałać nieuczciwym praktykom i prowadzić postępowania wobec dostawców usług cyfrowych, którzy naruszają obowiązki konsumenckie.

Mechanizmy blokowania i prawo do sprzeciwu

Prokuratorzy, Policja, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Straż Graniczna, a także tzw. zaufane podmioty sygnalizujące (instytucje lub organy certyfikowane przez Prezesa UKE) zyskają możliwość wnioskowania o szybkie blokowanie treści naruszających prawo. Chodzi między innymi o:

treści dezinformacyjne,

pedofilskie,

kradzież tożsamości,

oszustwa,

treści naruszające prawa autorskie.

Usługobiorca, którego treść zablokowano, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o usunięcie ograniczeń, a w razie odmowy – złożyć sprzeciw do sądu.

Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec treści zablokowanych przez platformy. Decyzje administracyjne w tych sprawach wydawać będą Prezes UKE i Przewodniczący KRRiT, a sprzeciw strona będzie mogła wnieść do sądu powszechnego.

Powstanie Krajowa Rada ds. Usług Cyfrowych. Będzie opiniować kluczowe rozwiązania i wspierać rozwój bezpiecznego rynku usług cyfrowych. To ciało doradcze przy Prezesie UKE, w skład którego wejdą przedstawiciele nauki, organizacji społecznych i gospodarczych.

Przewidziano odpowiedzialność cywilną i administracyjne kary pieniężne wobec dostawców, którzy naruszą przepisy. W szczególnie pilnych przypadkach decyzjom organów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Organy będą zobowiązane do wydawania decyzji w krótkich terminach – 7 dni od zgłoszenia, a w sprawach prowadzonych przez Policję lub prokuratora – nawet w 2 dni. Procedury przewidują udział wszystkich stron (wnioskodawcy, platformy i usługobiorcy), zapewniając transparentność i prawo do obrony.

Kanały legislacyjne i terminy wejścia w życie

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego