Pamięta pani, co się wydarzyło 4 marca 2020 r.?

Początek pandemii, pierwszy chory?

Tak. Kiedy zadałam to samo pytanie jednemu z polityków PO, nie miał pojęcia, co się wtedy wydarzyło. Dla mnie to niezrozumiałe. Przecież w czasie pandemii zmarło 120 tys. osób.