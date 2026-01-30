Drony naruszyły naszą przestrzeń.

Reklama

Wrzesień 2025 roku. Polską przestrzeń powietrzną narusza 21 rosyjskich dronów. W powietrze wzbijają się F-35 i zestrzeliwują kilka z nich rakietami wartymi miliony dolarów. To wydarzenie pokazało jedno: brakuje tanich i skutecznych narzędzi do walki z bezzałogowcami. Systemy obrony przeciwlotniczej takie jak Wisła czy Narew są zbyt kosztowne, by strącać nimi małe cele. To zadanie dla systemu San, specjalnie przystosowanego do neutralizacji dronów i innych niskolecących zagrożeń.

/> />

Co potrafi San? Więcej niż tylko wykrywać

San to nie tylko radar i przycisk „fire”. To bateria wyposażona w cały arsenał efektorów: działka kalibru 30 i 35 mm, rakiety APKWS, wielolufowe karabiny WLKM, a nawet drony-kamikadze. Do tego dochodzą zaawansowane systemy zakłóceń – wszystko po to, by przeciąć łączność wrogiego operatora z jego maszyną. Warstwa rozpoznawcza opiera się na radarach, sensorach optycznych i radiowych – wszystko zintegrowane i gotowe do działania w kilka chwil.



/> />

Potwór z Tarnowa, Legwan z Siemianowic. Cała Polska pracuje nad Sanem

Program San to pokaz siły polskiego przemysłu obronnego. Broń i sprzęt powstają w Tarnowie, Warszawie, na Śląsku i w Wrocławiu. Karabiny WLKM – znane jako „potwory z Tarnowa” – mogą wystrzelić tysiące pocisków na minutę. Pojazdy Legwan z Siemianowic będą nosić lżejsze elementy systemu, a cięższe uzbrojenie na Jelczach. Problem? Jelcz już teraz ma opóźnienia w dostawach, więc rozważa się przeniesienie części produkcji do Sanoka lub Raciborza.

/> />

Od Wisły po San. Jak Polska układa warstwową obronę powietrzną

Polska buduje wielowarstwową tarczę powietrzną, gdzie każda warstwa nosi nazwę rzeki. Wisła to obrona średniego zasięgu (Patrioty), Narew – krótszy zasięg, Pilica – bardzo krótki. San dołoży najniższą warstwę: walkę z dronami, które lecą nisko i atakują z zaskoczenia. Łącznie MON zamówi 18 baterii – po jednej dla każdej z czterech dywizji Wojsk Lądowych, a dwie mają chronić dywizjony Patriotów.

/> />

W ciągu dwóch lat. Szybciej nie znaczy gorzej?

Tempo realizacji projektu San jest ekspresowe. Pierwsze baterie trafią do wojska jeszcze w 2026 roku, a wszystkie dostawy mają zakończyć się w dwa lata. To bardzo ambitny plan, biorąc pod uwagę złożoność systemu. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że Polska staje się pionierem w dziedzinie systemów antydronowych. Co więcej – rząd już myśli o eksporcie San-a. Miałby to być „modelowy system” oferowany sojusznikom.

Polskie komponenty, norweska precyzja

W kontrakcie bierze udział nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa, ale też norweski Kongsberg. To on dostarczy zdalnie sterowane wieże z działkami 30 mm oraz amunicję. Co ciekawe, część pocisków np. przeciwlotniczych 30 mm, być może będzie wkrótce produkowana także w Polsce. To szansa na transfer technologii i rozwój lokalnego przemysłu zbrojeniowego.