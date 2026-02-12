180 tys. pocisków rocznie. Produkcja rozpocznie się w tym roku

We wtorek Niewiadów opublikował komunikat, w którym poinformowano o podpisaniu umowy ramowej z Northrop Grummanw sprawie przygotowania, produkcji, certyfikacji oraz wprowadzania na rynek amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Obecnie jest ona na zaawansowanym etapie przygotowań do procesu certyfikacji, w szczególności z przeznaczeniem na rynek europejski.

Canole, zapytany o to, jaka będzie wielkość produkcji amunicji, zwrócił uwagę, że cel w zakresie produkcji Grupy Niewiadów to 180 tys. sztuk amunicji rocznie. Dodał, że przepustowość i technologia pozwala na obsługę takiego poziomu produkcji.

Dyrektor przekazał, że produkcja próbna "z pewnością rozpocznie się jeszcze w tym roku". Produkcja komercyjna ma być skierowana na rynek amerykański, polski i szerszy rynek europejski. Canole nie wykluczył dostaw na Ukrainę. Pociski kalibru 155 mm są powszechnie wykorzystywane przez Ukraińców na wojnie, a zapasy tej amunicji są ograniczone.

W Polsce będzie rozwijana technologia ADI

Canole powiedział, że współpraca z Grupą Niewiadów pomoże amerykańskiemu koncernowi w dalszym rozwoju technologii Austempered Ductile Iron (ADI).

Technologia ta, jak wyjaśnia Grupa Niewiadów, umożliwia uzyskanie parametrów użytkowych porównywalnych ze stalą, przy jednoczesnym skróceniu czasu wdrożenia, ułatwieniu modyfikacji konstrukcyjnych. Umożliwia też skalowanie produkcji do dużych wolumenów.

– Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie w tym regionie, uznaliśmy, że Polska to naturalne miejsce do tego, by przedstawić tę technologię na arenie międzynarodowej - powiedział Canole. Zaznaczył, że metoda ADI umożliwia zwiększenie produkcji.

– W miarę rozwoju tej technologii, wykorzystywania jej w praktyce i jej sprawdzenia się, będziemy mogli zwiększyć znacząco możliwości – dodał.

"Polska jest rynkiem strategicznym". Blisko jest współpraca z Mesko

Krzysztof Krystowski, dyrektor generalny firmy Northrop Grumman na Polskę, zwrócił uwagę, że współpraca z Grupą Niewiadów następuje w momencie wzrostu wydatków obronnych w Europie.

Przekazał, że mniej więcej dwa lata temu firma podjęła decyzję, „iż Polska stanie się strategicznym miejscem dla Northrop Grumman w Europie kontynentalnej ze względu na wydatki Polski na obronność i jej znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, a także przemysłu”.

Poinformował też, że rozmowy z państwowym polskim producentem Mesko w sprawie wspólnej produkcji amunicji kalibru 33 mm i 120 mm są na zaawansowanym etapie.

– Polska jest dla Northrop rynkiem strategicznym i ma istotne znaczenie dla naszych planów rozwoju naszej obecności przemysłowej w tym kraju – oświadczył.

Grupa Niewiadów

Grupa Niewiadów to prywatny podmiot z sektora zbrojeniowego, który w ostatnich miesiącach – obok np. spółek wchodzących w skład państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej – deklarował m.in. zaangażowanie w proces szybkiego zwiększania produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm w Polsce.

We wrześniu 2025 roku Grupa podpisała memorandum o współpracy z Northrop Grumman, jednym z najważniejszych amerykańskich koncernów zbrojeniowych. od amunicji i działek małego kalibru, poprzez zaawansowane rakiety i systemy dowodzenia, aż po międzykontynentalne pociski balistyczne i bombowce stealth dalekiego zasięgu.