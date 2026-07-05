Wojsko zaciera ręce. Do Polski dotrze ogromny transport broni z całego świata

Rok 2027 niewątpliwie będzie stał pod znakiem dalszej modernizacji polskiego wojska. Do jednostek trafi kolejna fala sprzętu zamówionego w ostatnich latach, obejmująca zarówno lotnictwo, jak i wojska lądowe oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Tym samym Polska coraz bardziej wyrasta na jednego z największych liderów wschodniej flanki NATO.

Kolejne myśliwce przylecą do Polski. F-35A Lightning II wzmocnią niebo w 2027 roku

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2027 roku w polskim wojsku mają być dostawy samolotów F-35A Lightning II. Zgodnie z aktualnymi planami właśnie wtedy Polska ma odebrać kolejną partię tych maszyn. Do tej pory zakłady Lockheed Martin w Fort Worth opuściło 13 myśliwców przeznaczonych dla Polski. Trzy z nich zostały już dostarczone do kraju.

Do końca 2026 roku Polska ma dysponować łącznie 14 myśliwcami F-35A Lightning II, a w 2027 roku planowane są dostawy kolejnych 12 maszyn. Zakończenie realizacji kontraktu i dostawy wszystkich 32 myśliwców przewidziano na 2029 rok.

Polskie myśliwce F-35 będą początkowo trafiać do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie docelowo ma stacjonować połowa zamówionej floty, czyli 16 samolotów. Pozostałe maszyny zostaną rozmieszczone w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Nowe czołgi K2 i wozy bojowe Borsuk. Pancerna rewolucja w polskiej armii nabiera tempa

Rok 2027 będzie również ważny dla wojsk pancernych. Trwać mają dostawy koreańskich czołgów K2 Black Panther, które stanowią jeden z filarów programu modernizacji sił lądowych. Łącznie chodzi o 116 czołgów, z których znaczna część trafi właśnie w 2027 roku.

Jednocześnie kontynuowane będą dostawy sprzętu wsparcia dla Abramsów, w tym pojazdów zabezpieczenia technicznego i maszyn inżynieryjnych. Równolegle trwa modernizacja czołgów Leopard 2 do standardu 2PL, obejmująca kolejne egzemplarze z kilkuset sztuk będących w służbie.

Jednym z kluczowych programów będzie bojowy wóz piechoty Borsuk. W 2027 roku do wojska ma trafić 33 egzemplarzy. Docelowo program zakłada dostawy kilkuset wozów, które mają zastąpić ponad 1000 wysłużonych BWP-1. Równolegle do jednostek trafiają Rosomaki w wersji z wieżą ZSSW-30, a także kolejne egzemplarze w wersjach specjalistycznych.

Nieprzepuszczalna tarcza nad Polską. Systemy Wisła i Narew odmienią obronę przeciwlotniczą

W 2027 roku kontynuowane będą dostawy elementów systemów Wisła, Narew i Pilica+. W ramach tych programów Polska odbiera kolejne baterie wyrzutni Patriot, systemy średniego i krótkiego zasięgu oraz elementy radarowe i dowodzenia.

System ma docelowo obejmować kilkanaście baterii różnych warstw, a 2027 rok będzie jednym z etapów jego stopniowego wdrażania. Równolegle rozwijane są zdolności do zwalczania dronów w ramach nowych programów antydronowych.

Modernizacja obejmuje także sprzęt inżynieryjny i rozpoznawczy. W 2027 roku kontynuowane będą dostawy pojazdów AMZ Bóbr-3 dla pododdziałów rozpoznawczych, które mają zastępować starsze platformy używane od dekad.

Do tego dochodzą dostawy sprzętu inżynieryjnego, w tym systemów minowania BAOBAB-K, których kontrakty obejmują kilka lat dostaw. Program zakłada przekazanie 35 zestawów w całym cyklu.