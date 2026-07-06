Forsal logo

Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
31 minut temu
Władysław Kosiniak-Kamysz
Bydgoszcz, 06.07.2026. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz konferencji prasowej w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy/PAP
Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich, a cały proces zakończy się w ciągu najbliższych tygodni – poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Deklaracja padła podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.

„Niezwykle pozytywny sygnał”

Kosiniak-Kamysz przekazał, że informację w tej sprawie otrzymał od zastępcy ambasadora USA w Polsce Stephanie Holmes oraz amerykańskiego attaché wojskowego. Podziękował stronie amerykańskiej, podkreślając, że jest to „niezwykle pozytywny sygnał”. - Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce - podkreślił szef MON.

Szef MON ocenił, że wznowienie rotacji wpisuje się w rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał” »
Tematy: MONWładysław Kosiniak-Kamyszwojska USA
Powiązane
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Są nowe ustalenia
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą
Nie przegap
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny i
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Dreamliner lądujący na lotnisko w Radomiu
Nikt nie chciał stąd latać. Teraz to się zmienia. Lotnisko w Radomiu odbija się od dna
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Teren pod budowę elektrowni jądrowej
Zamienią wielką plażę w elektrownię jądrową. W lipcu rusza budowa
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
W tych zawodach średnia wieku przekracza 50 lat. Są nowe dane
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Polecamy
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Ważna trasa kolejowa z Niemiec do Polski. Berlin nie chce przyspieszyć rozbudowy
Ważna trasa kolejowa z Niemiec do Polski. Berlin nie chce przyspieszyć rozbudowy
straż
Bezpieczna Polska w praktyce, najważniejsze działania MSWiA na przełomie czerwca i lipca
licytacja, egzekucja, komornik, nieruchomości
Elektronizacja postępowania egzekucyjnego skarbówki. Jak wygląda procedura?
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Złoty w oczekiwaniu na decyzję RPP. Prognozy dla kursu EUR/PLN
Złoty w oczekiwaniu na decyzję RPP. Prognozy dla kursu EUR/PLN
ZFŚS na uczelniach bez zmian do 2036 roku. Rząd chce przedłużyć zamrożenie odpisów
ZFŚS na uczelniach bez zmian do 2036 roku. Rząd chce przedłużyć zamrożenie odpisów
Kraj
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Są nowe ustalenia
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą
miejsce wypadku
Groźny wypadek w Warszawie. Autobus wjechał do przejścia podziemnego
osoba z niepełnosprawnościami, karta parkingowa, miejsce parkingowe
Projekt MRPiPS: karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zniknie z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem nowe regulacje UE
Świat
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Instagram smartfon aplikacja Oxford,,Uk,-,December,5th,2016:,An,Apple,Iphone,Showing
Reklamy na Instagramie pod lupą BBC. Sprawa dotyczy Indii
Chińskie wojska na manewrach - ćwiczą desant
Tajwan stanie się "chińską Ukrainą". Chyba że Pekin dokona trzech przełomowych operacji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj