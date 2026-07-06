Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą

Dodatkowy żołnierze USA w Polsce

„Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że na temat systemu rotacyjnego wojsk amerykańskich w Polsce i stałej bazy wojskowej z administracją USA rozmawia otoczenie prezydenta i ministra obrony narodowej i zaznacza, że w ciągu trzech miesięcy do Polski mają przyjechać dodatkowi żołnierze amerykańscy. Według informatora „DGP” nasz sojusznik ma deklarować wolę polityczną i determinację, by zrealizować oba przedsięwzięcia.

Rozmowy w Pentagonie

Gazeta zwróciła uwagę, że Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego właśnie wrócił z rozmów w Pentagonie. „Od strony amerykańskiej wielokrotnie słyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Potwierdziły to moje rozmowy, m.in. spotkanie z głównym strategiem Pentagonu – Elbridgem Colbym (podsekretarz stanu ds. polityki w Departamencie Wojny). Co za tym idzie, amerykańsko-polska współpraca zapowiada się w najbliższych latach obiecująco” – mówi cytowany przez „DGP” Bartosz Grodecki.

Jak dowiedział się nieoficjalnie „DGP” decyzja wojskowa w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce ma zapaść w ciągu 6–12 miesięcy.