Mroczek z MSWiA deklaruje: Do końca roku wzmocnimy zaporę na granicy z Białorusią

Do końca tego roku wzmocnimy istniejącą zaporę na granicy z Białorusią. W przyszłym roku zbudujemy układ drogowy niezbędny do skutecznego działania straży granicznej. Koszt tego przedsięwzięcia to miliard złotych – powiedział we wtorek wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.