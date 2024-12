Roboty zrobiły z Rosjan sieczkę. Atak, jak z Terminatora

Rosjanie ponieśli klęskę i musieli wycofać się z zajmowanych pozycji, a to za sprawą niesamowitego uderzenia, jakie przypuścili na nich Ukraińcy. Co dziwniejsze, w ataku nie wziął udział ani jeden ukraiński żołnierz, a całą robotę wykonały za nich maszyny. W ocenie ekspertów, to pierwszy w historii tego typu wyczyn, kiedy w trakcie uderzenia nie narażono życia żadnego atakującego.