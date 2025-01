Budżet obronny na rekordowym poziomie

Podczas uroczystości w Filharmonii Gorzowskiej minister obrony narodowej podkreślił, to jest dobra niedziela dla Gorzowa, Wojska Polskiego i bezpieczeństwa Polski. „Dziękuje za synergię działania, za porozumienie i za to co stanowi o naszym bezpieczeństwie - zrozumienie dla kwestii, że bezpieczeństwo jest numerem jeden, że na bezpieczeństwo należą się kolejne, większe wydatki” – powiedział wicepremier.

Szef MON podziękował parlamentarzystom za przyjęcie budżetu z wydatkami na obronność największymi wśród państw NATO w stosunku do PKB, czyli prawie na poziomie 5 proc. PKB. Dodał, że to o 50 mld zł więcej niż w 2023 r. „To jest powód do naszej satysfakcji i teraz trzeba to dobrze spożytkować i wiem, że tutaj, w Gorzowie, będzie to tak spożytkowane. To też jest dobry impuls dla gospodarki, bo to oznacza nowe miejsca pracy, i przy tworzeniu jednostki, a później przy żołnierzach, którzy będą tutaj służyć” ocenił szef MON.

Powrót wojska do Gorzowa po 25 latach

Lokalizacja w Gorzowie dowództwa 15. Lubuskiej Brygady OT to powrót Wojska Polskiego do Gorzowa po ponad 25-letniej nieobecności. W 1998 r. w Gorzowie została rozformowana 4. Nadwarciańska Brygada Saperów a w 1999 r. - 4. Gorzowska Brygada Zmechanizowana.

"To, co jest najistotniejsze, to jest ta świadomość społeczna, która wynika z oczekiwania powrotu wojska do Gorzowa. (...) Ta inicjatywa wychodzi od ludzi. To jest żywe tu, w Gorzowie – chęć powrotu wojska była przez te 25 lat od momentu, kiedy ostatnia jednostka została rozwiązana” – zaznaczył szef MON.

Inicjatywy Gorzowa na rzecz wojska

W podpisanym liście władze Gorzowa zadeklarowały przekazanie wojsku ok. 40-hektarowej działki w rejonie ul. Mironickiej, w północnej części miasta niedaleko węzła trasy ekspresowej S3. Ma na niej powstać kompleks wojskowy – koszary z ośrodkiem szkoleniowym.

Samorząd przekaże także wojsku budynek po byłym Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Pomorskiej na potrzeby 15. Lubuskiej Brygady OT, która będzie miała w nim m.in. dowództwo. Z inicjatywą przekazania nieruchomości na potrzeby armii wyszedł prezydent Gorzowa wraz ze swoim współpracownikami.

"To są samorządy, które zasługują na wsparcie i takie samorządy zawsze będziemy wspierać. Te, które wychodzą z inicjatywą, te, które mają pomysł i te, które dają wkład. I wojsko odwzajemni się, rząd odwzajemni się pomocą w zakresie finansowym, organizacyjnym i logistycznym. Dlatego bardzo się cieszę, że dowództwo 15. Brygady OT w woj. lubuskim będzie miało miejsce swoje w Gorzowie Wielkopolskim” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Nowa historia Gorzowa z wojskiem

„Podpisaliśmy list intencyjny, który przed miastem otwiera nową kartę historii. Po 25 latach wojsko wraca do Gorzowa” – mówił prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki. Dodał, że na najbliższą sesję do rady miasta zostanie skierowana uchwała dot. przekazania wojsku 40 ha gruntu wartych ok. 60 mln zł oraz budynku po Centrum Kształcenia Zawodowego, który jest w dobrym stanie technicznym i szybko można go przystosować do potrzeb wojska. Wójcicki przekazał, że budową nowej jednostki na zlecenie i przy finansowaniu z MON ma zająć się spółka komunalna Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

15. Lubuska Brygada OT: struktura i dowodzenie

15. Lubuska Brygada OT funkcjonuje od 2 września 2024 r., po wyznaczeniu na jej dowódcę płk. Leszka Giergielewicza. Docelowo ma liczyć około tysiąca żołnierzy, w ramach trzech batalionów lekkiej piechoty. Dwa z nich były wcześniej podporządkowane 12. Wielkopolskiej Brygadzie OT - sformowany w 2019 r. 151. batalion w Skwierzynie i 152. batalion w Krośnie Odrzańskim aktywny od 2022 r.

W listopadzie ub. roku 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała Chorągiew Wojska Polskiego, a jej dowódca przejął dowodzenie nad dwoma lubuskimi batalionami lekkiej piechoty, podległymi dotąd 12. Wielkopolskiej Brygadzie OT. Apel z tej okazji odbył się w Gorzowie.

Znaczenie WOT w polskim systemie obronnym

„W tym roku mija osiem lat od utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, natomiast w zeszłym roku udało nam się dopełnić pełen projekt funkcjonowania brygad OT w każdym województwie i właśnie jako jedna z ostatnich brygad została sformowana 15. Lubuska Brygada OT, gdzie dowództwo docelowo będzie znajdowało się tutaj, w Gorzowie Wlkp., samodzielne pododdziały oraz batalion lekkiej piechoty” - powiedział dowódca WOT gen. bryg. Krzysztof Stańczyk.

Wojska Obrony Terytorialnej to, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej, piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP, stanowiący komplementarną część potencjału obronnego Polski. Oprócz zadań związanych z udziałem w potencjalnych konfliktach zbrojnych i obronie kraju, ten rodzaj wojsk wspiera regionalne i lokalne władze w zarządzaniu kryzysowym, współpracując z innymi służbami podczas klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.(PAP)

