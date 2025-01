Gość na polskim niebie. P-8 Poseidon podgląda Rosjan

W czwartek, 30 stycznia 2025 roku na polskim niebie pojawił się gość z Wielkiej Brytanii. Był nim samolot P-8 Poseidon. Maszyna o numerze bocznym ZP806 należy do Royal Air Force (RAF) i wystartowała dziś po południu z bazy Lossiemouth w Szkocji.

Jak wynika z danych serwisu FlightRadar24, samolot porusza się na wysokości 13 000 stóp (4000 metrów). P-8 Poseidon przeleciał nad Danią oraz Bornholmem, doleciał w okolice Gotlandii, a następnie udał się nad zatokę Gdańską. Tam narysował na lotniczej mapie kilka okręgów, aby następnie skierować się nad Warmię i Mazury. Następnie przeleciał nad Przesmykiem Suwalskim, Litwą oraz wzdłuż wybrzeża Obwodu Kaliningradzkiego.

Samolot zrobił więc przelot wokół rosyjskiej eksklawy. Z pewnością to właśnie aktywność rosyjskiej armii jest celem dzisiejszego lotu brytyjskiego samolotu. Warto jednak przyjrzeć się temu, jaką rolę pełni P-8 Poseidon. Choć maszyna przypomina cywilne samoloty pasażerskie, to specjalistyczne wyposażenie czyni ją niezwykle groźną dla floty podwodnej przeciwnika.

Przypomina samolot cywilny, ale realizuje zupełnie inne zadania

Samoloty F-8 Poseidon posiadają wielu użytkowników na całym świecie. To przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale także Norwegia, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Indie czy Korea Południowa. W przyszłości Poseidony trafią także do Kanady oraz Niemiec. Nietrudno zatem dostrzec, że odbiorcami są kraje, które posiadają rozwiniętą Marynarkę Wojenną i w swojej doktrynie muszą uwzględniać zagrożenie ze strony floty przeciwnika.

Maszyna powstała na bazie cywilnego samolotu Boeing 737 Next Generation. Spójrzmy na twarde liczby. Do lotu potrzeba dwóch pilotów, lecz na czas pełnienia misji wymagana liczba personelu wzrasta do siedmiu żołnierzy. P-8A Poseidon ma 39,5 m długości, 37,6 m rozpiętości skrzydeł i 12,8 m wysokości. Masa pustej maszyny wynosi 62 730 kg, a maksymalna masa startowa to 85 820 kg.

P-8A Poseidon napędzają dwa silniki CFM56-7B27A o ciągu 121 kN każdy. Samolot może poruszać się z prędkością do 907 km/h, zaś prędkość ekonomiczna wynosi 815 km/h. Zasięg bojowy szacuje się na 1380 mil morskich, czyli ponad 2220 km. Boeing P-8 Poseidon został zaprojektowany jako następca Locheed P-3 Orion. P-3 to turbośmigłowy samolot do zwalczania okrętów podwodnych. W 2004 roku amerykańska Marynarka Wojenna (U.S. Navy) wybrała koncern Boeing, a firma otrzymała środki na rozwój nowej maszyny, której w 2005 roku nadano nazwę P-8A.

Co potrafi P-8 Poseidon?

Cywilnego Boeinga dostosowano do wymagań wojska. Zmienić miała się m.in. możliwość operowania na niższych wysokościach czy wykonywania bardziej agresywnych manewrów. Zmiany dotyczyły nie tylko wzmocnienia konstrukcji płatowca, ale także dodania komory na uzbrojenie, która służy do przenoszenia torped czy pocisków manewrujących.

Broń można przenosić nie tylko w wewnętrznej komorze, ale również na podskrzydłowych belkach na uzbrojenie. Łącznie P-8 Poseidon ma 11 punktów podwieszenia, pod które można podwiesić takie pociski jak przeciwokrętowe AGM-158C LRASM, przeciwradarowe AGM-88G AARGM-ER i AGM-84 Harpoon, czy torpedy Mark 54 i Sring Ray.

Samolot wyposażono również w szereg nowoczesnych sensorów. Raytheon AN/APY-10 to wielozadaniowy radar do poszukiwania celów nawodnych i pełni rolę podstawowego sensora pokładowego P-8 Poseidon. Urządzenie pozwala detekcję, klasyfikację i śledzenie celów nawodnych oraz lądowych w różnych warunkach pogodowych. Może pomagać także w mapowaniu terenu. Radar pozwala wykryć małe i duże jednostki pływające, okręty podwodne (na powierzchni) czy obiekty na wybrzeżu.

AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor (AAS) to zaawansowany radar do misji zwiadowczych z syntetyczną aperturą (SAR). P-8 Poseidon wyposażony jest również AN/ALQ-240, czyli system walki elektronicznej służący do wykrywania, przechwytywania i analizowania sygnałów radarowych wrogich jednostek. Pozwala na identyfikację zagrożeń, takich jak systemy obrony przeciwlotniczej czy radary okrętowe, umożliwiając ich ominięcie lub zakłócenie. Może działać w trybie pasywnym, co pozwala na monitorowanie emisji elektromagnetycznych bez ujawniania własnej pozycji.

Samolot może przebywać w powietrzu przez wiele godzin. Umożliwia to Flying Boom, czyli system tankowania w powietrzu. Dzięki temu P-8 Poseidon może pobierać w locie paliwo z takich samolotów jak KC-135, KC-10 czy KC-46. Maszyna jest często wykorzystywana do misji zwiadowczych na Bałtyku czy Oceanie Spokojnym. Dla przykładu w listopadzie 2024 roku P-8 Poseidon przeleciał nad Cieśniną Tajwańską, wywołując reakcję Chin, które poderwały myśliwce.