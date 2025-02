W ramach dotychczasowych szkoleń realizowanych we współpracy ze służbą graniczną miałam już wcześniej lekką styczność z językiem rosyjskim, co także zmotywowało mnie do zgłoszenia się na kurs realizowany w Centrum Szkolenia WOT. W czasie zajęć uczymy się nie tylko podstaw związanych z nauką samego języka, ale także z jego historią, kulturą, położeniem geograficznym, a także mamy często dostępne różnorodne rekwizyty pozwalające nam na lepsze zrozumienie kultury tego regionu – dodała kursantka z 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.