Nowe inwestycje Nitro-Chem. Chcą zwiększyć produkcję amunicji

Pod Bydgoszczą znajdują się jedne z najważniejszych zakładów przemysłu zbrojeniowego nie tylko w Polsce, ale także w NATO. W zakładach powstają m.in. pociski artyleryjskie i bomby lotnicze dla samolotów F-16. W sieci pojawiła się informacja, że spółka Nitro-Chem S.A. planuje kolejne inwestycje. Przedsiębiorstwo ogłosiło zamiar zakupu trzech kompletnych linii technologicznych do produkcji łusek amunicji kalibru 120 mm, 155 mm i 122 mm wypełnionych materiałem TNT zgodnie ze standardem MIL-DTL-248D. Kaliber wskazuje, że w grę wchodzi kilka systemów artyleryjskich.

Reklama

Reklama

Jeśli mówimy o 155 mm, to jest to podstawowy kaliber w krajach NATO. Amunicję w tym standardzie używać mogą polskie Kraby, koreańskie K9, niemieckie Panzerhaubitze 2000, amerykańskie M777 i M109 Paladin, brytyjskie AS-90, szwedzkie Archer, francuskie Caesary czy ukraińskie 2S22 Bohdana. To dziś najbardziej uniwersalny kaliber na świecie.

/> />

W przypadku kal. 120 mm chodzi zapewne o polskie moździerze samobieżne Rak, które służą obecnie w Wojsku Polskim i ukraińskiej armii. W 2023 roku Polska przekazała na Ukrainę kilkanaście sztuk M120 Rak. Nie można wykluczyć także produkcji amunicji czołgowej, która w przypadku wszystkich polskich czołgów ma właśnie kal. 120 mm.

Najciekawsza jest za to wzmianka o amunicji w kalibrze 122 mm. W tym przypadku mówimy zapewne o amunicji dla poradzieckich samobieżnych haubic 2S1 Goździk. Wojsko Polskie nadal dysponuje takim sprzętem, ale ten należy już do typów schodzących. Znaczną liczbę tych systemów oddaliśmy już na Ukrainę i wiele wskazuje na to, że z czasem trafią tam wszystkie Goździki. Te zastępują w Wojsku Polskim armatohaubice K9 oraz Krab. To zaś sugeruje, że przynajmniej część polskiej produkcji trafić ma na Wschód.

Wielka fabryka amunicji pod Bydgoszczą. To jeden z kluczowych zakładów NATO

Choć nie powstają tutaj czołgi ani samoloty, to zakład ten należy do najważniejszych w NATO. Produkuje bowiem znaczne ilości materiałów wybuchowych. Historia zakładów Nitro-Chem sięga 1948 roku, gdy uruchomiono tam produkcję trotylu. W 1958 roku powstały Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, a od 1992 roku (po podziale Zakładów Chemicznych) materiały wybuchowe powstają pod logiem Nitro-Chem. Firma od wielu lat znana jest jako czołowy polski eksporter w sektorze obronnym. Już w 2004 roku otrzymała srebrny medal w konkursie na najlepszego polskiego eksportera na rynek amerykański.

W 2008 roku zmodernizowana została linia technologiczna do produkcji wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych (RDX, HMX). W 2010 roku rozpoczęto budowę instalacji do produkcji folii z tworzywa sztucznego. Linię uruchomiono rok później. Od 2014 roku zakłady są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tym samym roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu „Modernizacja technologii produkcji trotylu, heksogenu i oktogenu”.

/> />

W 2017 roku spółka podpisała umowę na produkcję bomb Mark 82 dla myśliwców F-16. Dziś Nitro-Chem znajduje się na bardzo krótkiej liście podmiotów, które mogą dostarczać te bomby dla amerykańskiej armii. W 2019 roku Nitro-Chem został wyróżniony nagrodą „Defender” za pierwszy polski małowrażliwy ładunek wybuchowy.

Duże kontrakty dla zakładów Nitro-Chem. Bomby i amunicja artyleryjska

Dwie ważne umowy podpisano w 2023 roku. Chodzi o kontrakt z USA na dostawy trotylu w latach 2023-2026 oraz umowę z Agencją Uzbrojenia, na mocy której przedsiębiorstwo będzie zaangażowane w dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego. Podpisana umowa mówiła o dostawie niemal 300 tys. sztuk amunicji 155 mm w latach 2024-2029. Jej wartość oszacowano na 10 mld zł, ale wartość może wzrosnąć, ponieważ planowane jest zwiększenie tej liczby nawet do miliona sztuk.

/> />

Do owocnych zaliczyć można także rok 2024, gdy uruchomiona została instalacja do elaboracji metodą ślimakowania amunicji artyleryjskiej oraz instalacji do kontroli jakości usług elaboracji m.in. bomb lotniczych czy pocisków wielkokalibrowych metodą radiograficzną.

Od 2015 roku ponad 80% produkcji zakładu trafia na eksport. Nitro-Chem dostarcza swoje produkty do 35 państw na sześciu kontynentach. Główne przedmioty działalności spółki to produkcja materiałów wybuchowych kruszących i ich kompozycji oraz produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu zbrojeniowego i chemicznego oraz wytwarzanie amunicji średnio i wielkokalibrowej dla odbiorców wojskowych oraz świadczenie usług elaboracji dla innych firm z sektora zbrojeniowego. Dziś firma zatrudnia 521 osób.