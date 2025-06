Nowe karabiny wyborowe dla spadochroniarzy

W piątek, 6 czerwca 2025 roku służba prasowe 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego (wchodzącego w skład 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego) poinformowała o testach nowej broni. Wszystko wskazuje na to, że spadochroniarze z Bielsko-Białej otrzymali w końcu nowiutkie samopowtarzalne karabiny wyborowe polskiej produkcji, czyli MSBS GROT 762N.

Z informacji zamieszczonej w mediach wiemy, że żołnierze z 6. Brygady Powietrznodesantowej pojechali na poligon w Wędrzynie, gdzie przeszli intensywne szkolenie ogniowe z użyciem nowych samopowtarzalnych karabinów wyborowych kal. .308 Winchester (7.62×51 mm NATO). Spadochroniarze przetestowali w ten sposób nową broń w realistycznych warunkach terenowych. Mówimy o realistycznych warunkach, ponieważ poligon w Wędrzynie to największy w kraju wojskowy poligon imitujący warunki miejskie. Pozwala on na ćwiczenie maskowania i strzelania z budynków.

Jak informuje 18. Bielski Batalion Powietrznodesantowy, nowa broń ma zapewnić większą skuteczność ogniową, lepszą mobilność operatora oraz elastyczność działania w różnym środowisku walki. Szkolenie objęło strzelania na średnich dystansach, testy celności, ergonomii i niezawodności nowych karabinów wyborowych oraz ocenę kompatybilności z posiadanym sprzętem. Nowa broń znacząco zwiększy możliwości wsparcia ogniowego plutonów – umożliwiając skuteczne rażenie celów z większych odległości, bez utraty mobilności.

Kilka dni później, bo w czwartek 11 czerwca, w mediach pojawiły się nowe zdjęcia z ćwiczeń poligonowych. Tym razem szkolenie miało objąć żołnierzy z różnych jednostek z całej Polski. W jego trakcie instruktorzy z 18 BPD dzielili się swoim doświadczeniem, przekazując wiedzę z zakresu szkolenia ogniowego – w szczególności w pracy z pistoletem wojskowym oraz karabinkiem GROT. Jedno z zamieszczonych zdjęć sugeruje, że ćwiczenia dotyczyły nie tylko karabinków MSBS GROT, ale także nowych karabinów wyborowych.

Widoczny na fotografiach karabin wyborowy GROT 762N wyposażony jest w dobrze znaną w Wojsku Polskim lunetę Luneta Schmidt & Bender 3-12×50 PM II. Optyka pozwala na 12-krotne powiększenie obrazu, co sprawia, że doskonale spełni się jako sprzęt użytkowany przez strzelców wyborowych, którzy prowadzą zwykle ogień na dystansie do kilkuset metrów.

Armia potrzebuje więcej karabinów wyborowych. Jaki jest MSBS GROT 762N?

Nowe karabiny wyborowe zostały zamówione ponad 2 lata temu. 2 lutego 2023 roku Agencja Uzbrojenia podpisała z Fabryką Broni ŁUCZNIK warty 11 mln zł brutto konkrakt na dostarczenie Wojsku Polskiemu 250 kompletów 7,62 mm x 51 NATO samopowtarzalnych karabinów wyborowych MSBS GROT 762N. Broń miała zostać dostarczona w 2024 roku. Umowa ma na celu rozpoczęcie procesu powolnego wypierania karabinów wyborowych SWD oraz SWD-M (zasilane amunicją 7,62 mm x 54R). MSBS GROT 762N rywalizował z zaprojektowanym przez Zakłady Mechaniczne Tarnów samopowtarzalnym karabinem wyborowych MWS-25 (Modular Weapon System).

Samopowtarzalny karabin wyborowy GROT 762N kalibru 7,62 mm to nowoczesna, polska konstrukcja, zasilana amunicją karabinową 7,62×51 mm NATO (.308 Win.). Broń jest częścią całej rodziny karabinów MSBS GROT. W Wojsku Polskim oraz Straży Granicznej spotkamy już kilka rodzajów tej broni. Jako pierwsze do armii trafiły reprezentacyjne MSBS-5,56R GROT. Najpowszechniejszym typem jest używany w Siłach Zbrojnych w liczbie ponad 100 tys. sztuk 16-calowy MSBS GROT C16. MSBS GROT 762N będzie trzecim typem w SZ RP. Dodatkowo w Straży Granicznej używane są dziś krótsze, wyposażone w 10-calową lufę MSBS GROT C10.

Opracowana została także bezkolbowa wersja bullpup. Choć nie została ona jeszcze zamówiona przez armię, to możliwe jest jej zakupienie na rynku cywilnym. Dużą zaletą tego wariantu są niewielkie rozmiary, co sprawia, że broń idealnie nadaje się na broń pokładową czołgistów czy kierowców bojowych wozów piechoty.

MSBS GROT 762N opracowano w dwóch wersjach, z lufą o długości 16 cali (406 mm) oraz 20 cali (508 mm). Zakupiona przez armię wersja pozwala skutecznie razić cele na odległościach przekraczających 800 m. Trwałość karabinów określono na przynajmniej 30 tys. strzałów. Przy konstruowaniu broni zdecydowano o zachowaniu licznych zalet karabinka MSBS GROT. Karabin wyborowy umożliwia łatwą wymianę zespołu lufy na poziomie samego użytkownika, przekonfigurowania broni dla strzelców prawo- i leworęcznych (odwracalny system wyrzucania łusek na prawą i lewą stronę) oraz zamienność modułów (kolby, łoża itp.).

Zasięg skuteczny MSBS GROT 762N to 900-1000 metrów (przy lufie 16''/20''). Masa broni wynosi w zależności od długości lufy od 4,7 do 5,4 kg. Już dziś wiemy, że ten kontrakt jedynie w małym stopniu odpowiada na zapotrzebowanie na broń strzelców wyborowych w Silach Zbrojnych RP. W samych tylko Wojskach Obrony Terytorialnej będzie potrzebne kilka tys. sztuk tego typu broni. Z uwagi na duże koszty, jedną z wartym rozważenia opcji jest karabinek wyborowych MSBS GROT PC C20, czyli broń o podwyższonej precyzji. Taka broń pozwalałaby razić cele oddalone o ponad 600 metrów (w przypadku klasycznego karabinka MSBS GROT zasięg wynosi do 500 metrów). Masa karabinka o podwyższonej precyzji to ok. 4 kg (wobec 3,7 kg w przypadku wersji MSBS GROT C16 A2).