Nowe kamizelki dla Wojska Polskiego. KKZ-01 doczekały się ulepszenia

W piątek, 6 czerwca 2025 roku reprezentująca Skarb Państwa Agencja Uzbrojenia (AU) podpisała aneks do umowy na dostawy kamizelek zintegrowanych KKZ-01. Umowa została podpisana 7 kwietnia 2023 roku. Na jej mocy armia miała otrzymać „kilkadziesiąt tysięcy” kamizelek KKZ-01 za kwotę 491 mln zł. Dostawy przewidziano na okres do listopada 2025 roku. Dostawcą sprzętu jest wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) Maskpol S.A. Choć armia nie podała dokładnej liczby kamizelek, to na bazie łącznej wartości kontraktu można szacować, że było to ok. 40-45 tys. sztuk KKZ-01.

Podpisany 6 czerwca 2025 roku aneks zwiększa kwotę zamówienia o 113 mln zł brutto (czyli z 491 do 604 mln zł). Za tę kwotę armia ma otrzymać dodatkowe blisko 10 tys. sztuk kamizelek KKZ-01/K4. To ulepszony wariant wdrożonej już w Wojsku Polskim kamizelki zintegrowanej. Różnice dotyczą ochrony balistycznej, jaką oferują nowe kamizelki. Klasa odporności „twardych” wkładów została podniesiona z poziomu K3 do K4 wg normy PN-V-87000:2011. Klasa K3 pozwala na ochronę przed słabszą amunicją karabinową (np. 7,62 × 39 mm z AK, pocisk miękki/pełno-płaszczowy). W przypadku K4 mówimy już o zdolności do ochrony żołnierza przed ostrzałem z wykorzystaniem standardowej amunicji karabinowej z rdzeniem stalowym. Płyty zapewniają dodatkowo odłamkoodporność w klasie O3.

/> />

Kamizelka KKZ-01/K4 rozszerzona została także o szereg dodatkowych wkładów balistycznych miękkich. Osłaniają one krtań, szyję, barki, ramiona i podbrzusze żołnierza. Miękkie osłony nie ochronią żołnierza przed ostrzałem, ale ich celem jest niwelowanie strat zadawanych przez odłamki. Doświadczenia m.in. z wojny na Ukrainie potwierdzają zasadność stosowania tego osłon.

Kamizelka zintegrowana KKZ-01 została zaprojektowana jako środek wyposażenia indywidualnego żołnierza, który ma gwarantować ochronę w warunkach bojowych przed postrzałem pociskami niektórych rodzajów broni strzeleckiej, bezpośrednimi uderzeniami odłamków oraz skutkami uderzeń niebezpiecznymi przedmiotami. Kamizelka umożliwia przenoszenie szerokiej gamy indywidualnego oporządzenia.

/> />

Produkty wykonany jest z laminatu tkaniny konstrukcyjnej Cordura z systemem montażu oporządzenia MOLLE/PALS na całej powierzchni. Producent w zestawie z kamizelką dostarcza całą gamę ładownic i kieszeni, co umożliwia indywidualne dopasowanie sprzętu pod wymagania użytkownika. Kamizelka posiada oparty na czterech klamrach ROC (Rapid Open Connector) na ramionach i po bokach kamizelki system szybkiego wypięcia. W zależności od rodzaju pakietu wkładu balistycznego, masa kamizelki waha się od 3 do 7 kg.

Armia kupuje kamizelki i hełmy

W ostatnich latach armia dokonała szeregu zakupów hełmów i kamizelek. W 2016 roku zakupiono 19,7 tys. kamizelek KWM-02 oraz 60,4 tys. hełmów wz. 2005. W 2019 roku dokupiono 2 tys. kamizelek KWM-02. W 2020 roku Wojska Obrony Terytorialnej zdecydowały się na pozyskanie 50 tys. hełmów HP-05. W latach 2021-2022 Armia zakupiła 4 tys. kamizelek KWM-02.

/> />

Przełomowy okazał się rok 2023, gdy podpisano kontrakty na nowoczesne hełmy i kamizelki na kwotę niemal 1,3 mld zł brutto. Zakontraktowano wtedy 79 tys. hełmów wz. 2005, 68 tys. HP-05, ponad 30 tys. kamizelek Gryf oraz ponad 40 tys. kamizelek KKZ-01. Gryfy trafiają do Wojsk Obrony Terytorialnej, a KKZ-01 są przeznaczone dla wojsk operacyjnych.

W latach 2024-2025 podpisano trzy aneksy do umów z 2023 roku. 7 kwietnia 2024 roku zwiększono zamówienie hełmów Hp-05 o 10 tys. sztuk. 24 października 2024 roku zakupiono dodatkowe 15 tys. sztuk kamizelek Gryf, a w 6 czerwca 2025 rok podpisano omawiany aneks opiewający na 10 tys. kamizelek KKZ-01. Zarówno w przypadku kamizelek KKZ-01, jak i Gryf, zdecydowano się na rozszerzenie zakresu osłony. W pierwszych wersjach kamizelki docierały bez ochrony ramion, podbrzusza, karku czy krtani.

Od początku 2016 roku zamówiono dla Sił Zbrojnych ok. 140 tys. kamizelek kuloodpornych i blisko 300 tys. hełmów. Armia nadal oczekuje zamówień na hełmy i kamizelki nowej generacji, które opracowano w ramach projektu Tytan. Żołnierze z 5. batalionu strzelców podhalańskich w latach 2023-2024 testowali kamizelki KBT-01 oraz hełmy HBT-02. Choć od ukończenia testów mija już rok, to nadal nie doczekaliśmy się pierwszych zamówień na wyposażenie indywidualne nowej generacji.