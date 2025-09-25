Kierowcy w całym kraju powinni przygotować się na zwiększony ruch pojazdów wojskowych. Wynika to z powrotu żołnierzy i sprzętu z ćwiczeń Sił Zbrojnych RP – Żelazny Obrońca–25. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drogach.

Wojsko wyjeżdża na drogi i autostrady w Polsce

Od 23 września do pierwszej połowy października kolumny wojskowe będą przemieszczać się z poligonów do miejsc stałej dyslokacji. Ruch będzie widoczny nie tylko na autostradach i drogach ekspresowych, ale także na drogach krajowych w niemal wszystkich województwach.

Przejazdy wojskowych kolumn odbywają się w ramach szkolenia i są starannie zaplanowane, tak aby jak najmniej utrudniały ruch drogowy. Każda kolumna może liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między nimi musi wynosić co najmniej 500 metrów. Pierwszy pojazd w kolumnie oznaczony jest niebieską chorągiewką, ostatni zieloną, a wszystkie mają włączone światła mijania lub drogowe.

Wojsko apeluje: Nie fotografuj

Ponadto "kolumny stosują się do przepisów ruchu drogowego, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych (Żandarmerii Wojskowej lub pododdziałów regulacji ruchu)". SGWP zwrócił uwagę, że "wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale manewr musi być nieprzerwany, a wjeżdżanie między pojazdy zabronione".

Wojsko zaapelowało też do kierowców o szczególną ostrożność, stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd oraz zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Ponadto, jak podkreślono, nie należy publikować zdjęć, lokalizacji, dat ani godzin przejazdów kolumn, jak również danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Żelazny Obrońca–25 – największe ćwiczenia w 2025 roku

Ćwiczenia Żelazny Obrońca–25 były w ostatnich miesiącach wskazywane jako reakcja Polski na zaplanowane na wrzesień na terenie Białorusi ćwiczenia Zapad–2025. W komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego zapewnił, że te ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu.

"Ich celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej" – zaznaczono.