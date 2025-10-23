Najnowszy sondaż partyjny

Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) wynika, że KO może liczyć na poparcie 38,12 proc. respondentów, PiS - 29,81 proc., Konfederacja - 15,5 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 6,02 proc.; pod progiem wyborczym znalazłyby się: Nowa Lewica (4,13 proc.), PSL (2,78 proc.), Razem (2,03 proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc.).

Wariant wspólnego startu koalicji rządzącej

W wariancie wspólnego startu obecnej koalicji rządzącej obóz rządzący (KO, NL, PSL i Polska 2050) mógłby liczyć na 46,73 proc. poparcia, PiS - 28,7 proc. głosów, Konfederacja - 16,54 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 5,84 proc., a Razem - 2,19 proc.

W kontekście tego sondażu Kosiniak-Kamysz został zapytany w czwartek na konferencji prasowej, czy PSL rozważa start w wyborach parlamentarnych 2027 r. z ewentualnej jednej listy ugrupowań koalicyjnych.

Reakcja Kosiniaka-Kamysza na sondaż

Prezes PSL odpowiedział, że już widział kiedyś podobne sondaże, które dawały jednej liście koalicyjnej zwycięstwo w 2019 roku, a - dodał - „później miały dać zwycięstwo w 2023 roku”. - Gdybyśmy się na to umówili, to byłoby tak, jak na Węgrzech. Tam stworzono jedną listę i przegrali. My nie stworzyliśmy jednej listy i wygraliśmy - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Decyzja PSL w sprawie wyborów

Lider ludowców oświadczył, że PSL będzie startowało w przyszłych wyborach parlamentarnych samodzielnie, „bo jest samodzielną partią polityczną”.