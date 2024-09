Kim jest Aleksander Kwaśniewski?

Aleksander Kwaśniewski urodził się w Białogardzie w 1954 roku. Jest politykiem, dziennikarzem i działaczem społecznym, który przez dwie kadencje pełnił funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie. Swoją działalność polityczną rozpoczął już w młodości, kiedy to angażował się w działalność socjalistycznych organizacji młodzieżowych, a później działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).

"Prezydenckie wykształcenie" Aleksandra Kwaśniewskiego

Kwaśniewski rozpoczął studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w latach 1973-1977 studiował handel zagraniczny. Nie złożył jednak pracy magisterskiej i nie zaliczył wszystkich egzaminów, w wyniku czego został skreślony z listy studentów. Mimo to przez długi czas twierdził, że posiada wykształcenie wyższe. Sprawa wykształcenia stała się jednym z głównych tematów podczas jego kampanii prezydenckiej w 1995 roku, gdy jego oponenci zarzucili mu kłamstwo. To doprowadziło do konieczności interwencji Sądu Najwyższego, który ostatecznie orzekł, że kwestia jego wykształcenia nie wpłynęła na wynik wyborów.

Pomimo burzy medialnej i politycznej, Kwaśniewski zwyciężył w wyborach, a później został prezydentem na dwie kadencje, znacząco przyczyniając się do przystąpienia Polski do NATO oraz Unii Europejskiej. W wyniku dyskusji na temat jego edukacji pojawiło się nawet potoczne określenie „wykształcenie prezydenckie”, które odnosi się do osób z wykształceniem średnim, ale nie ukończyły studiów.

W 1979 roku został skierowany przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na roczne studia do Moskwy, gdzie studiował na Wydziale Dziennikarstwa Międzynarodowego w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Ukończył je z powodzeniem, otrzymując dyplom.

Czy prezydent musi mieć wykształcenie wyższe? Kto może zostać prezydentem RP?

W polskim prawie nie istnieje przepis nakazujący, aby kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej posiadał wykształcenie wyższe. Zgodnie z Konstytucją RP, kandydat na prezydenta musi spełniać jedynie kilka podstawowych wymagań. Należą do nich:

Wiek: kandydat musi mieć ukończone co najmniej 35 lat.

Pełnia praw wyborczych: kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być ubezwłasnowolniony ani pozbawiony praw wyborczych i publicznych.

Poparcie społeczne: kandydat musi zebrać co najmniej 100 000 podpisów od obywateli posiadających prawo do głosowania w wyborach do Sejmu.

W praktyce oznacza to, że osoba ubiegająca się o urząd prezydenta nie musi posiadać wykształcenia wyższego. Wystarczające jest posiadanie wykształcenia średniego oraz spełnienie powyższych wymagań.