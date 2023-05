Reklama

Matura z matematyki w formule 2023

Absolwenci liceów i techników przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym dziś o godz. 9.00. Na rozwiązanie arkusza mieli 180 minut w formule 2023 oraz 170 minut w formule 2015.

Do matury z matematyki w formule 2023 przystąpili absolwenci 4-letnich liceów, którzy wcześniej kończyli 8-letnią szkołę podstawową. Aby zaliczyć egzamin maturzyści muszą uzyskać z niego minimum 30 proc. punktów.

Matura 2023: Matematyka. Jakie zagadnienia na egzaminie?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023 została przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r. To katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.

Co było na maturze z matematyki na poziomie podstawowym? Według wytycznych MEN zadania egzaminacyjne dotyczyły następujących tematów:

Liczby rzeczywiste

Wyrażenia algebraiczne

Równania i nierówności

Układy równań

Funkcje

Ciągi

Trygonometria

Planimetria

Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej

Stereometria

Kombinatoryka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Optymalizacja i rachunek różniczkowy

Matura 2023: Arkusze CKE z matematyki

O tym, jakie dokładnie zadania znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym, przekonaliśmy się o 14.00. CKE opublikowała na swoich stronach internetowych arkusze z porannego testu.

Te same arkusze możecie znaleźć w naszym serwisie. W tym artykule publikujemy arkusze CKE z matematyki w formule 2023.

TUTAJ MOŻECIE ZNALEŹĆ ARKUSZ CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM W FORMULE 2023

Matura 2023 - matematyka - poziom podstawowy - arkusze - formuła 2023 pobierz plik

Jakie są prawidłowe rozwiązania zadań?

Matura 2023 z matematyki: Arkusze i odpowiedzi

Do rozwiązywania arkuszy zasiedli eksperci z „Matematyka Gryzie”*. Przygotują oni dla was proponowane odpowiedzi do wszystkich zadań maturalnych z formuły 2023.

Sugerowane odpowiedzi do arkusza CKE z matematyki na poziomie podstawowym będziemy publikować poniżej. Pamiętajcie – strona nie odświeża się automatycznie, wciśnij F5.

Matematyka ma maturze 2023: Arkusze CKE i odpowiedzi z rozszerzenia

Arkusze CKE i odpowiedzi z matury z matematyki na poziomie podstawowym to nie ostatnie rozwiązania egzaminów, które znajdziecie w naszym serwisie. Już 12 maja w piątek o godzinie 9.00 część maturzystów będzie zdawać matematykę na poziomie rozszerzonym. Także z tego przedmiotu będziemy mieli dla was arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi – znów przy współpracy z ekspertami „Matematyka Gryzie” .

Jeśli chcesz sprawdzić, co było w formule 2015, kliknij tutaj: arkusz CKE i proponowane odpowiedzi z matematyki na poziomie podstawowym (2015)

* Matematyka Gryzie - kurs maturalny z matematyki w aplikacji o nazwie Matma Gryzie