Matura 2023: Język angielski na poziomie rozszerzonym

Język angielski na poziomie rozszerzonym to najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy przez tegorocznych maturzystów. Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących deklaracje zdawania go złożyło 121,3 tys., czyli 76,6 proc. Natomiast wśród absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia - 74,4 tys., czyli 65,3 proc.

Prawie 200 tysięcy osób przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka angielskiego dziś o godzinie 9.00. Zdający rozwiązywali arkusze w dwóch wersjach – w formule 2015 oraz 2023. Matura z angielskiego w formule 2015 dotyczyła absolwentów 3-letnich liceów i 4-letnich techników, natomiast formuła 2023 – absolwentów 4-letnich liceów.

Matura 2023: co najmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym

By zdać maturę w 2023 roku, każdy absolwent musiał przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Z każdego z nich musi uzyskać minimum 30 proc. punktów.

Szóstym egzaminem, do którego musi podejść, każdy maturzysta, jest przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma jednak progu zdawalności – wystarczy stawić się na egzamin, by został on zaliczony. Te zasady stosują się więc do dzisiejszego języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023 z angielskiego: Arkusze CKE

Co było na maturze z angielskiego?CKE udostępniła na swoich stronach internetowych arkusze egzaminacyjne. Komisja opublikowała arkusze z formuły 2015 i 2023.

Matura: Arkusze z angielskiego na poziomie rozszerzonym, formuła 2023

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W FORMULE 2023

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Matura 2023 angielski poziom rozszerzony arkusz formuła 2023 pobierz plik

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Matura 2023 angielski poziom rozszerzony transkrypcja nagrań formuła 2023 pobierz plik

NAGRANIA

Poniżej opublikujemy też arkusze z formuły 2015.

Matura: Arkusze CKE – angielski na poziomie rozszerzonym, formuła 2015

Przypomnijmy, że w formule 2015 maturę z angielskiego na poziomie rozszerzonym pisali absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników.

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W FORMULE 2015

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Matura 2023 angielski poziom rozszerzony arkusz formuła 2015 pobierz plik

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Matura 2023 angielski poziom rozszerzony transkrypcja nagrań formuła 2015 pobierz plik

NAGRANIA

Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to nie ostatni test w ramach tegorocznej matury.

Matura 2023: Co dalej? Kiedy wyniki?

Przypomnijmy, że sesja główna egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja. Od jutra – 10 maja – rozpocznie się także sesja egzaminów ustnych, która zakończy się 23 maja.

Wyniki matury 2023 w obu formułach maturzyści poznają już 7 lipca. CKE opublikuje je wówczas online oraz przekaże do szkół.