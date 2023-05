Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego odbędzie się 23 maja o godz. 9.00. Na rozwiązanie arkusza zdający będą mieli 120 minut. Na teście znajdą się m.in. pytania zamknięte oraz dwa tematy do pracy pisemnej. Zwłaszcza przy tych ostatnich przyda się znajomość lektur obowiązkowych i uzupełniających.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023: Lista lektur obowiązkowych

Zgodnie z wymaganiami z języka polskiego na egzamin ósmoklasisty 2023lektur obowiązkowych jest kilkanaście. Są to:

Charles Dickens, Opowieść wigilijna,

Aleksander Fredro, Zemsta,

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec,

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona,

Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika,

Adam Mickiewicz, Świtezianka,

Adam Mickiewicz, Dziady część II,

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (całość),

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę,

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis,

Henryk Sienkiewicz, Latarnik,

Juliusz Słowacki, Balladyna,

wiersze wybranych poetów.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Lista lektur uzupełniających

Do listy lektur obowiązkowych dołączone są lektury uzupełniające wybrane przez nauczyciela. Tutaj najczęściej pojawiają się:

Jan Kochanowski, wybrane pieśni oraz treny I i V,

Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie,

Ignacy Krasicki, „Żona modna”,

Sławomir Mrożek, „Artysta”,

Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace”,

Melchior Wańkowicz, „Tędy i owędy” (wybrany reportaż).

Egzamin ósmoklasisty 2023: Dlaczego znajomość lektur ma znaczenie?

Przed egzaminem ósmoklasisty 2023 z języka polskiego warto powtórzyć sobie zarówno lektury obowiązkowe, jak i lektury uzupełniające. Da to zdającemu więcej wyboru podczas wybierania argumentacji do pracy pisemnej. Przypomnijmy bowiem, że w drugiej części arkusza egzaminacyjnego uczeń ma do wyboru jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie. Odwołanie się przynajmniej do jednej lektury obowiązkowej i jednej samodzielnie wybranej jest wymagane przy obu tematach.

Dodatkowo część zadań zamkniętych z pierwszej części arkusza może bazować na lekturach obowiązkowych lub uzupełniających.

Egzamin ósmoklasisty: Jakie lektury były w 2022?

W 2022 roku zadania w arkuszu z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego odwoływały się do tekstu literackiego - fragmentu "Zemsty" Aleksandra Fredry i nieliterackiego - fragmentu tekstu "Pochwała przyjaźni". W ramach pracy pisemnej uczniowie mieli z kolei do wyboru dwa tematy:

Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego;

Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze CKE i odpowiedzi w Forsalu

Jak będzie na egzaminie ósmoklasisty 2023? O tym przekonamy się już 23 maja około godz. 13.00, gdy CKE opublikuje arkusze z zadaniami. Zaraz potem zapraszamy do naszego serwisu – opublikujemy nie tylko arkusze CKE, ale także zaproponowane przez naszych ekspertów odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

W kolejnych dniach znajdziecie u nas także arkusze egzaminacyjne i proponowane odpowiedzi z matematyki i języka angielskiego.