Egzamin ósmoklasisty 2024: Dziś język polski

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 120 minut. Uczniowie mieli zatem całe 2 godziny na rozwiązanie arkusza standardowego z tego przedmiotu. Na tegorocznym egzaminie z języka polskiego można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Podczas egzaminu każdy uczeń otrzyma arkusz składający się z dwóch części:

w części I arkusza (zawierającej około 20 zadań opartych na dwóch tekstach) uczeń może zdobyć 25 punktów, w tym ok. 50% za zadania otwarte;

w części II arkusza (wypracowanie) – uczeń napisze rozprawkę lub opowiadanie na 1 temat wybrany spośród dwóch.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Język polski. Arkusz CKE

Jak dokładnie brzmiały zadania w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego? CKE opublikuje w ciągu dnia dzisiejszy zestaw. Arkusz z egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka polskiego znajdziecie poniżej.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024: JĘZYK POLSKI

Egzamin ósmoklasisty 2024: Odpowiedzi z języka polskiego

Zaraz po ujawnieniu arkusza egzaminacyjnego zasiądą do niego nasi eksperci, którzy przygotują dla was sugerowane odpowiedzi. W tym artykule będziecie mogli znaleźć rozwiązania zadań zamkniętych oraz sugerowane odpowiedzi do zadań otwartych z egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka polskiego.

