Po zmianie standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, co nastąpi w przyszłym roku, do wymiany będą tylko odbiorniki starsze niż 25 lat. Do nowszych można dokupić dekoder, który pozwoli odbierać sygnał - poinformował PAP Instytut Łączności.

W pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce - podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej - wprowadzony zostanie nowy standard nadawania programów: DVB-T2/HEVC. Będzie on uruchamiany od marca do czerwca w czterech etapach obejmujących po kilka województw każdy. Reklama Do odbioru telewizji naziemnej w wersji DVB-T2/HEVC konieczny będzie telewizor, który obsługuje ten standard. Warunek ten spełniają prawie wszystkie odbiorniki z ostatnich trzech lat, a także wiele starszych modeli. Do starszego typu odbiornika niezbędne może być dokupienie dekodera (tunera). Urządzenia takie w sklepach z elektroniką dostępne są w cenie poniżej 100 zł. Według ekspertów Instytutu Łączności w ogromnej większości przypadków nie będzie potrzeby wymiany odbiornika na nowy. "Do odbioru telewizji DVB-T2 nie będą nadawać się odbiorniki kineskopowe oraz odbiorniki niewyposażone w złącze SCART. W praktyce chodzi o telewizory starsze niż 25 lat. Na rynku są dostępne dekodery (set-up-box) obsługujące takie złącze" - poinformował Instytut Łączności. Jak dodali eksperci Instytutu, przy wprowadzaniu poprzedniego standardu nadawania DVB-T, w wypadku starych telewizorów niewyposażonych w złącze SCART ratowano się możliwością przejścia przez magnetowid wyposażony w złącza RF i SCART w konfiguracji: antena – dekoder DVB-T – magnetowid – telewizor. Jednak jakość tak uzyskanego obrazu była bardzo słaba. Eksperci wskazali, że teoretycznie taką samą konfigurację można by założyć dla odbioru DVB-T2 z dekoderem DVB-T2, ale efekt końcowy może być niezadowalający, więc nie rekomendują tego typu rozwiązań. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej nowy standard nadawania oznacza techniczne zmiany dotyczące transmisji sygnału. Stosowane będzie kodowanie obrazu zgodnie ze standardem HEVC (występującym także pod nazwą H.265 lub MPEG-H część 2) i tylko telewizory zdolne zdekodować tak skompresowany obraz będą w stanie poprawnie odbierać programy telewizyjne nadawane drogą naziemnej telewizji cyfrowej. UKE podkreślił w komunikacie na temat zmian w standardzie nadawania, że choć wiele odbiorników telewizyjnych jest już wyposażonych w dekoder DVB-T2, mogą one odczytać jedynie obraz zakodowany zgodnie ze starszym standardem kodowania wizji, czyli AVC (występującym także pod nazwą H.264 lub MPEG-4 część 10). Te telewizory po wprowadzeniu w Polsce standardu transmisji DVB-T2/HEVC przestaną "rozpoznawać" nadawane treści. Nie oznacza to jednak konieczności kupna nowego telewizora. Wystarczy dokupić zewnętrzny dekoder. Urząd wskazał też, że zostały uruchomione testowe programy nadawane w nowym standardzie, które pozwalają sprawdzić, czy odbiornik potrafi je odebrać. Trzeba przeskanować odbiornik i dodać nowe programy do listy. Na testowym multipleksie Telewizji Polskiej należy szukać takich kanałów jak: TVP Dokument, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Polonia i TVP Rozrywka, a na testowym multipleksie TVN-Discovery: TVN HD, TVN7 HD, TTV, TVN Fabuła i Metro. (PAP) autorka: Małgorzata Werner-Woś