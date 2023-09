Mimo że seria iPhone’ów 14 dopiero co zawitała na rynku, to dyskusje i spekulacje wokół przyszłego modelu, czyli iPhone'a 15, zdają się być w pełnym rozkwicie.

iPhone 15 - zmiana sposobu ładowania

Nadchodząca seria iPhone’ów 15 zapewne zaskoczy nie tylko designem, wyższymi cenami i innowacyjnymi funkcjami, ale także dużą zmianą w sposobie ładowania. Rynek spodziewa się, że Apple pożegna się ze złączem Lightning na rzecz bardziej powszechnego portu. Dotychczas z USB-C w Apple korzystały jedynie urządzenia takie jak iPad lub Mac. iPhone 15 będzie pierwszym smartfonem firmy, który zmieni sposób ładowania. Jest to odpowiedź na unijne przepisy dotyczące e-odpadów.

Modyfikacja ta wpłynie nie tylko na zwiększenie szybkości ładowania, ale także na to, że transfer danych będzie bardziej efektywny. Jest to zdecydowanie spory przełom dla koncernu, jednak nie tak duży na tle konkurencji, która od lat produkuje urządzenia mobilne ładowane za pomocą kabli USB-C. Złącze to używane jest w coraz większej ilości sprzętów elektronicznych, od powerbanków, dronów, aż po słuchawki bluetooth.

Według spekulacji internautów Apple umieści też w pudełku z iPhonem nowy, wzmocniony pleciony kabel typu USB-C, dostosowany kolorystycznie do wybranego wariantu urządzenia.

Nowy design iPhone 15

Spekulacje dotyczące premiery nowych sprzętów dotyczą także nowego designu urządzeń. Telefony marki Apple wyprodukowane w ostatnich latach posiadają małe wcięcie u góry ekranu, potrzebne ze względu na osadzenie przedniego aparatu. Jednak doniesienia sugerują, że w modelu iPhone 15 Pro firma planuje umieścić aparat bezpośrednio pod samym ekranem. Pozwoli to na pełne wykorzystanie całej powierzchni szkła, co może okazać się kluczową zaletą dla użytkowników. Kontrowersje budzi fakt, że nad podobnym rozwiązaniem pracuje również firma Samsung. Rozwiązanie ma zadebiutować w modelu Galaxy Z Fold5, a dopiero następnie trafić do iPhone'a 15.

Zmiany związane z aparatem mają wystąpić również w przypadku najnowszego modelu iPhone Pro. Będzie to pierwszy smartfon od Apple posiadający aparat peryskopowy, dający lepszą jakość wykonywanym zdjęciom oraz przybliżeniom. Tego typu aparaty już od pewnego czasu spotkać można w popularnych urządzeniach z Androidem.