Jak podaje CNBC, Samsung chce zintegrować swoje produkty, takie jak smartfony i inne urządzenia noszone przez użytkowników i oferować funkcje śledzenia stanu zdrowia, aby konkurować z Apple. Takim urządzeniem do noszenia jest też Galaxy Ring.

Reklama

Galaxy Ring będzie czuwał 24 godziny na dobę

Galaxy Ring to lekki pierścień wyposażony w czujniki przeznaczone do monitorowania stanu zdrowia 24 godziny na dobę, jak podała firma podczas wydarzenia Galaxy Unpacked w środę w Paryżu we Francji.

Reklama

Samsung wchodzi w nową kategorię produktów w momencie, gdy sprzedaż smartfonów nieznacznie wzrasta, ale użytkownicy dłużej korzystają z już posiadanych telefonów. Dlatego producenci szukają dodatkowych produktów elektronicznych, aby poprawić wyniki sprzedaży – zauważa CNBC.

Integracja z innymi urządzeniami

Galaxy Ring to oferta nowego urządzenia, które może śledzić funkcje zdrowotne wraz ze smartfonami i smartwatchami. Jak podał CNBC, w ciągu ostatnich kilku lat Samsung próbował promować swoje aplikacje zdrowotne – które cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów – jako ważny powód do zakupu takich produktów jak Galaxy Ring.

Samsung pozycjonuje Ring jako urządzenie do noszenia razem ze swoimi smartwatchami i smartfonem, wyposażone w oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które ma oferować kompleksowy obraz stanu zdrowia danej osoby, co może pomóc w zwiększeniu sprzedaży innych produktów tej firmy.

Najważniejsze funkcje Galaxy Ring

Samsung twierdzi, że Galaxy Ring może monitorować następujące rzeczy:

• Sen: urządzenie może monitorować ruchy człowieka podczas snu, opóźnienie snu, częstość akcji serca i oddechu oraz analizować jakość snu.

• Cykl menstruacyjny: Samsung twierdzi, że Galaxy Ring wykorzystuje temperaturę skóry do śledzenia cyklu miesiączkowego danej osoby.

• Tętno: Galaxy Ring może informować użytkowników o anomaliach tętna, gdy ich tętno jest wyjątkowo wysokie lub niskie. Użytkownicy mogą także sprawdzić swoje tętno w czasie rzeczywistym.

• Ćwiczenie: Pierścień Galaxy Ring może wykryć rodzaj treningu lub aktywności wykonywanej przez daną osobę.

Dane techniczne i cena Galaxy Ring

Galaxy Ring waży od 2,3 grama do 3 gramów, w zależności od zakupionego rozmiaru. Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych. Według danych Samsunga bateria Galaxy Ring może wytrzymać do siedmiu dni. Dostępna jest przenośna skrzynka ładująca, podobnie jak w przypadku bezprzewodowych słuchawek powietrznych.

Samsung Galaxy Ring będzie dostępny na rynku dla klientów od 24 lipca. I najważniejsze, jak będzie jego cena? Samsung podał, że cena Galaxy Ring będzie zaczynać się od 399,99 dolarów.