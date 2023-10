Od początku tego miesiąca bilet kolejowy umożliwiający 14 dni nieograniczonej podróży po Japonii kosztuje 80 tys. jenów (534 dolary). Wcześniej ten sam bilet kosztował ponad 47 tys. jenów. Istnieją również opcje karnetów jedno- i trzytygodniowych, a także opcja podróżowania pierwszą klasą. Podwyżki cen wahają się od około 65 proc. do 77 proc.

Grupa sześciu przewoźników kolejowych JR utrzymuje, że podwyżki były konieczne, ponieważ poprzednie taryfy ustalano, gdy było mniej miejsc docelowych dla pociągów typu bullet. Sieć JR obejmuje ponad 19 tys. kilometrów na całym archipelagu.

Pierwsza podwyżka od czterdziestu lat

„Nigdy nie podnosiliśmy cen poza niewielkimi korektami w związku z podwyżkami podatków konsumenckich” – powiedział Koki Mizuno, rzecznik Central Japan Railway Co. Udoskonalenia systemu wprowadzane na przestrzeni lat, takie jak wprowadzenie rezerwacji miejsc przez internet i możliwość korzystania z biletów automatycznych bramek, dotychczas nie znalazło odzwierciedlenia w cenach karnetów – dodał.

Podróżni mają teraz możliwość uiszczenia dodatkowej opłaty za przejazd Nozomi i Mizuho, najszybszymi pociągami typu shinkansen, zamiast ograniczać się do wolniejszych pociągów, które zatrzymują się częściej.

Oferta karnetów przeznaczona jest wyłącznie dla turystów. Mieszkańcy Japonii nie mogą kupować karnetów, które umożliwiają podróż pociągami ekspresowymi, liniami lokalnymi, a nawet niektórymi promami.

Mimo podwyżek kupno karnetu w nowej cenie nadal wydaje się atrakcyjną opcją.

Według turystów nawet jeśli nie oszczędzasz pieniędzy, jest to bardzo wygodne rozwiązanie i tańsze od zwykłych biletów. Wcześniej podróż pociągiem w obie strony z Tokio do Osaki kosztowała mniej więcej tyle samo, co tygodniowy karnet.

Podwyżka cen karnetów kolejowych otwiera inne opcje

Według analityka Bloomberg Intelligence, Denise Wong, wzrost cen może mieć wpływ na inne opcje podróży. Wong powiedziała, że w przypadku długodystansowych podróży międzymiastowych niektórzy odwiedzający mogą przesiąść się do tanich przewoźników, w tym Jetstar i All Nippon Airways. Bilety tanich linii lotniczych mogą kosztować od 10 do 70 proc. mniej niż zwykłe bilety kolejowe.

Jednak Wong stwierdziła, że pociągi mogłyby utrzymać silną przewagę nad liniami lotniczymi w przypadku podróży na krótkie i średnie dystanse, gdzie podróżowanie samolotem jest mniej efektywne ze względu na dostęp do lotniska i długi czas spędzony w porcie lotniczym i przy niewielkich oszczędnościach w kosztach.