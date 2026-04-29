8 tys. zł dla właścicieli nieruchomości 2026. Wniosek tylko do wyczerpania środków. Trzeba się śpieszyć

Nawet 8 tys. zł na deszczówkę. Rusza nowy nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program Mikroretencja, który zakłada dopłaty do systemów zbierania i wykorzystywania wód opadowych. Maksymalna kwota wsparcia to do 8 tys. zł, a dofinansowanie może pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji.

Budżet programu wynosi 173 mln zł, dlatego zainteresowanie może być bardzo duże. Nabór wniosków ma ruszyć w II kwartale 2026 roku. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. To oznacza, że kto pierwszy, ten lepszy.

Na co można dostać pieniądze?

Lista wydatków jest duża i obejmuje praktycznie cały system gospodarowania deszczówką na posesji.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

zakup i montaż systemów zbierania wody z dachów, chodników i podjazdów,

budowę zbiorników na deszczówkę (min. 2 m³),

instalację studni chłonnych, drenaży, skrzynek rozsączających,

tworzenie otwartych zbiorników wodnych,

urządzenia do wykorzystania wody, np. pompy czy zraszacze.

Ważne: instalacja musi umożliwiać zatrzymanie i wykorzystanie wody na własnej działce, a nie jej odprowadzanie do kanalizacji.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Kto może skorzystać z programu Mikroretencja?

Z dopłat skorzystają:

właściciele domów jednorodzinnych,

współwłaściciele nieruchomości,

użytkownicy wieczyści.

Program dotyczy inwestycji zakończonych, wykonanych po 1 lipca 2024 roku. To oznacza, że najpierw trzeba skończyć instalację, a dopiero później złożyć wniosek o dofinansowanie.

Jest jedno ograniczenie. Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli inwestycja była już finansowana z innych programów np. „Moja Woda”.

Liczy się termin złożenia wniosku

Choć oficjalnie nie ma jednej sztywnej daty zakończenia naboru wniosków, z doświadczenia wiadomo, że zazwyczaj pula pieniędzy kończy się szybko. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania budżetu, dlatego osoby zainteresowane powinny przygotować się wcześniej i złożyć dokumenty jak najszybciej po starcie naboru.