Reklama

„Dziesiątki tysięcy osób w Niemczech” szuka chętnych do wymiany domu lub mieszkania – informuje serwis „Tagesschau”.

Reklama

„Mam wiele nieruchomości od klientów, którzy chcą się przeprowadzić tylko wtedy, gdy znajdą w zamian coś odpowiedniego” – mówi w rozmowie z niemieckimi mediami Julia Feldkamp, właścicielka agencji „Change Your Home”. Zamiana lokali „to nowy trend na rynku mieszkaniowym” – pisze „Tagesschau”.

Czy w Polsce zamiana mieszkania lub domu to popularny trend, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową? W lutym Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc. Przeciętna cena m2 w Warszawie w styczniu 2023 r. wyniosła 13 148 zł. W Krakowie to 11 400 zł, z kolei dla Wrocławia 10 494 zł, a dla mieszkańców Lublina 8 370 zł.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl podkreśla, że w Polsce oferty ws. zamiany „pojawiają się nie tylko w ostatnich miesiącach, ale są obecne na portalach ogłoszeniowych praktycznie od zawsze. Najczęściej jednak nie dotyczą samej zamiany, ale oferty »sprzedam lub zamienię«. W ten sposób właściciel oferowanego do sprzedaży lokum poszerza sobie grono potencjalnych oferentów o osoby, które również skłonne są do zamiany”.

Specjalista przypomina, że klienci, którzy decydują się wyłącznie na zamianę „w sposób drastyczny” ograniczają sobie „wolumen potencjalnych ofert” lub skazują się na „często nieskończenie długi okres poszukiwania”.

„Spotkanie dwóch stron, którym wzajemnie odpowiadają nieruchomości pod względem wielkości, standardu, ceny i lokalizacji, jest przypadkiem relatywnie trudnym do osiągnięcia. Niemniej jednak do takich transakcji dochodzi, choć zapewne stanowią one mało istotny statystycznie odsetek obrotu rynku mieszkaniowego” – ocenia Jędrzyński.

Polacy szukają lokali na zamianę?

Najwięcej „aktywnych ogłoszeń” ws. zamiany mieszkania w Polsce pojawia się w styczniu – wynika z danych OLX. Na początku 2023 r. było to średnio 346 ogłoszeń dziennie. W ubiegłym roku takich ofert w tym samym miesiącu dziennie było średnio 417.

Z kolei w przypadku domów średnia dzienna liczba aktywnych ofert to około 20-30, biorąc pod uwagę ostatnie dwa lata.

Obecnie w Polsce – według danych OLX –„nie widać wysypu” ofert ws. zamiany mieszkań lub domów.

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała tuż po wybuchu pandemii - zaznacza OLX. W kwietniu odnotowano średnio 507 aktywnych ofert (dziennie), w maju nastąpił wzrost do 520. Dla porównania tuż przed pojawieniem się problemów z koronawirusem w Polsce (w styczniu 2020 r.) było to 381 ogłoszeń.

Na początku 2021 r. największe zainteresowanie wymianą mieszkań odnotowano w styczniu (średnio 420 ofert/dziennie) oraz lutym (520).

Poszukujących też jest niewielu. „Zainteresowanie tego typu ofertami nie jest duże i maleje z upływem czasu” – podaje OLX. O 30 proc. mniej odpowiedzi udzielono w styczniu 2023 r. na oferty ws. zamiany domów i mieszkań niż w ubiegłym roku w tym samym miesiącu. W styczniu 2023 r. spadła też liczba odsłon takich ogłoszeń o 23,3 proc. rok do roku.

Najwięcej poszukujących ofert zamiany było w styczniu 2021 r., a także w kwietniu i maju 2020 r. („średnio o 60 proc. więcej niż w styczniu 2023 r.”).

Liczba ogłoszeń na OLX ws. wymiany mieszkań/domów:

2022 r. – ok. 2, 7 tys. (ws. mieszkań), ok. 223 (ws. domów)

2021 r. – ponad 2,9 tys. (ws. mieszkań), ok. 123 (ws. domów)

2020 r. – ok. 3 tys. (ws. mieszkań), ok. 150 (ws. domów)

źródło: OLX

Nieruchomości – czego szukamy w ogłoszeniach?

„Mieszkanie”, „kawalerka”, „mieszkanie do wynajęcia”, „pokój”... – to hasła, które cieszyły się ostatnio dużym zainteresowaniem w kategorii nieruchomości.

Co ciekawe, w przypadku lokalizacji pojawiły się dwa główne hasła – „Warszawa” oraz dzielnica „Mokotów”.

Jakich haseł (związanych z nieruchomościami) użytkownicy OLX szukali najczęściej w styczniu 2023 r.?*

mieszkanie

kawalerka

mieszkanie do wynajęcia

pokój

siedlisko

nieruchomości

wynajem mieszkania

gospodarstwo rolne

mieszkania

mieszkanie na sprzedaż

działka

domy na sprzedaż

Warszawa

Mokotów

garaż

domek letniskowy

*(w kolejności od największej liczby wyszukiwań)

Zamieniasz mieszkanie lub dom. Jak nie dać się oszukać?

Zamiana mieszkania/domu – o tym warto wiedzieć – wyjaśnia Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

*Jakich lokali może dotyczyć zamiana? Czynności zamiany nieruchomości mieszkaniowej mogą podlegać lokale o różnym statusie prawnym, a więc własnościowe, komunalne, spółdzielcze własnościowe i lokatorskie, czy wreszcie społeczne czynszowe. Problem jest więc dosyć złożony. Jednak o ile w ogóle dochodzi do tego typu transakcji, to dotyczą one przede wszystkim mieszkań własnościowych.

*Na czym polega procedura ws. zamiany mieszkania lub domu? Po obustronnym zaakceptowaniu lokali, ustaleniu wartości nieruchomości (ewentualnych różnic w cenach), ważnym elementem wymiany jest wspólna wizyta u notariusza..

Transakcja zamiany mieszkań jest tylko innym przypadkiem transakcji sprzedaży, a następnie kupna. Zaletą jest tu zasada sporządzenia i podpisania tylko jednego aktu notarialnego dla obu stron, jest więc jedna taksa notarialna od wartości droższego lokum, a także uiszczenia podatku PCC w wysokości 2 proc. tylko od różnicy w cenie obu lokali. Koszty może ponieść jedna ze stron lub solidarnie obie w zależności od uzgodnień. To pozwala na odczuwalne ograniczenie kosztów transakcyjnych. Jeżeli zamieniamy mieszkanie, od którego nabycia nie upłynął jeszcze okres 5 lat, konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego w wysokości 19 proc.

Tak jak w każdym innym przypadku transakcji na rynku nieruchomości, wszystkie czynności przeniesienia własności wykona notariusz na podstawie tych samych dokumentów, które są obligatoryjne przy transakcji kupna-sprzedaży. W akcie notarialnym zawarte będą wszelkie dane transakcyjne łącznie ze sposobem przekazania lokali oraz terminem przeprowadzki.

*Jakie elementy powinny znaleźć się w ogłoszeniu? Poza opisem naszej nieruchomości należy dodatkowo podać parametry mieszkania, jakiego oczekujemy w zamian” (dane ws. powierzchni, ilości pokoi, lokalizacji, stanu technicznego, kondygnacji itp.) „W ten sposób zawęzimy ilość odpowiedzi na opublikowaną ofertę do przypadków bliskich naszym oczekiwaniom.

*Na co powinny uważać osoby, które szukają ofert ws. zamiany lokali? Jak już wyżej wspomniano, transakcja zamiany mieszkania jest tylko inną odmianą transakcji kupna-sprzedaży. W związku z tym obowiązujące tu zasady postępowania nie różnią się od siebie.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy: