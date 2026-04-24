Nowy kolor worków na odpady (biały) wkrótce trafią do gospodarstw domowych. Jakie śmieci będziemy do nich wrzucać?

Odpady komunalne i ich selektywne zbieranie. Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do odpadów komunalnych zalicza się śmieci powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady pochodzące od innych podmiotów, o ile mają podobny charakter i skład jak te domowe. W tej grupie znajdują się m.in. papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, różnego rodzaju opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz akumulatory, a także odpady wielkogabarytowe, takie jak meble czy materace. Jednocześnie przepisy jasno wskazują, że do odpadów komunalnych nie zalicza się śmieci pochodzących z działalności produkcyjnej, rolniczej, leśnej czy rybackiej. Wyłączone są również odpady ze zbiorników bezodpływowych, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, pojazdy wycofane z eksploatacji oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców to jedno z podstawowych zadań gminy. Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy muszą zorganizować system selektywnej zbiórki odpadów. Obejmuje on co najmniej takie frakcje jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady. Przepisy zobowiązują również gminy do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogą oddawać nie tylko podstawowe odpady, ale także te bardziej problematyczne. Należą do nich m.in. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, a także odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych.

Od 1 stycznia 2025 r., w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r., która zmienia dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą odpadów, wprowadzono nową, odrębną kategorię obejmującą tekstylia. W efekcie od tego czasu punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są zobowiązane do przyjmowania także zużytej odzieży oraz innych produktów tekstylnych.

Polska, dostosowując swoje przepisy do regulacji unijnych, przyjęła podstawowy model wdrożenia. W praktyce oznacza to, że w większości gmin mieszkańcy nie otrzymali dodatkowych pojemników ani worków przeznaczonych wyłącznie do zbierania tekstyliów jako nowej frakcji odpadów.

Podobnie jak wcześniej, właściciele nieruchomości mają obowiązek segregowania odpadów powstających na ich posesjach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. dotyczącym sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906), a także lokalnymi regulaminami utrzymania czystości i porządku. Do dyspozycji mieszkańców pozostają pojemniki lub worki oznaczone standardowymi kolorami:

niebieski – przeznaczony na papier, m.in. kartony i tekturę, katalogi, ulotki, czasopisma, papier biurowy i szkolny, zadrukowane kartki, zeszyty, książki, papier pakowy, torby papierowe oraz wytłoczki po jajkach,

– przeznaczony na papier, m.in. kartony i tekturę, katalogi, ulotki, czasopisma, papier biurowy i szkolny, zadrukowane kartki, zeszyty, książki, papier pakowy, torby papierowe oraz wytłoczki po jajkach, żółty – służący do zbiórki metali i tworzyw sztucznych, takich jak butelki PET, kartony po napojach, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, folie, puszki, kapsle i metalowe zakrętki,

– służący do zbiórki metali i tworzyw sztucznych, takich jak butelki PET, kartony po napojach, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, folie, puszki, kapsle i metalowe zakrętki, zielony – przeznaczony na szkło, czyli m.in. butelki po napojach i żywności, słoiki oraz opakowania szklane po kosmetykach,

– przeznaczony na szkło, czyli m.in. butelki po napojach i żywności, słoiki oraz opakowania szklane po kosmetykach, brązowy – na bioodpady, takie jak resztki roślinne z kuchni, obierki i skórki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, a także trawa, liście i drobne gałęzie,

– na bioodpady, takie jak resztki roślinne z kuchni, obierki i skórki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, a także trawa, liście i drobne gałęzie, czarny – na odpady zmieszane, obejmujące m.in. resztki pochodzenia zwierzęcego, mięso, kości, skorupki jaj, pieluchy jednorazowe, zabrudzony papier, ceramikę, odchody zwierzęce oraz wystudzony popiół.

Nowy kolor worków na odpady (biały). Będą w nich zbierane tekstylia

Obowiązujące przepisy nie nakładają na gminy obowiązku zapewnienia mieszkańcom osobnych pojemników ani worków do zbierania tekstyliów. W praktyce oznacza to, że wiele osób może pozbyć się takich odpadów jedynie poprzez samodzielne dostarczenie ich do PSZOK-u. Dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy tych, którzy nie mają dostępu do samochodu, bywa to kłopotliwe, a czasem nawet trudne do wykonania. Z tego względu część samorządów decyduje się na wprowadzanie własnych rozwiązań, które mają ułatwić mieszkańcom oddawanie niepotrzebnych ubrań i innych wyrobów tekstylnych. Tego typu lokalne inicjatywy mogą stanowić dobry przykład i inspirację dla innych gmin.

Przykładem jest gmina Bodzechów, która uruchamia właśnie zbiórkę tekstyliów z posesji. Gmina dostarczy mieszkańcom specjalne białe worki przeznaczone wyłącznie na zużyte tekstylia. Będą one odbierane w terminach przewidzianych dla odbioru odpadów wielkogabarytowych.

"Terminy odbioru w poszczególnych sołectwach można sprawdzić za pomocą aplikacji Kiedy Śmieci, dostępnej na stronie internetowej gminy. To właśnie tam publikowany jest harmonogram, który pozwala mieszkańcom na bieżąco kontrolować daty wywozu i odpowiednio przygotować odpady do odbioru" – informuje serwis lokalnatelewizja.pl.

Nie ma określonego koloru worków na odpady tekstylne. Gminy mają w tej kwestii dowolność

Ponieważ nie ustalono jednego, obowiązującego koloru pojemników i worków przeznaczonych na tekstylia, gminy, które decydują się na odbiór takich odpadów bezpośrednio od mieszkańców, mają w tej kwestii dużą swobodę.

I tak w Ustroniu od sierpnia ubiegłego roku tekstylia trafiają do worków pomarańczowych. Podobne rozwiązanie przyjęto w gminie Sejny, gdzie również stosuje się worki w tym kolorze. W Kielcach mieszkańcy otrzymali natomiast worki fioletowe, a w Gdyni tekstylia nadające się do ponownego użycia zbierane są do szarych pojemników. Z kolei w Krakowie, przy jednej z posesji przy ulicy Lea, ustawiono czerwony pojemnik przeznaczony na tego typu odpady.

Co ciekawe, w innych miejscach czerwony kolor bywa wykorzystywany do oznaczania zużytego sprzętu elektrycznego lub odpadów niebezpiecznych, co może wprowadzać dodatkowe zamieszanie. Problem braku jednolitej kolorystyki ma w przyszłości uporządkować unijna dyrektywa.

Nowy kolor pojemników na odpady tekstylne (różowy) w całej Unii Europejskiej ma rozwiązać kolorystyczny chaos

Z raportu JRC (Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej) z 13 stycznia 2026 r. wynika, że planowane jest ujednolicenie zasad segregacji odpadów w Unii Europejskiej w ramach rozporządzenia PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które ma wejść w życie 12 sierpnia 2026 r. Akt ten będzie obowiązywał bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, w tym także w Polsce, co oznacza, że nie będzie wymagał dodatkowego wdrażania do krajowych przepisów.

Zgodnie z art. 12 tego rozporządzenia, od 12 sierpnia 2028 r. lub po upływie 24 miesięcy od momentu wejścia w życie aktu wykonawczego (w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza), wszystkie opakowania wprowadzane na rynek będą musiały posiadać ujednolicone oznaczenia dotyczące ich składu materiałowego. Etykiety te będą zawierały czytelne piktogramy, które mają pomóc konsumentom w prawidłowej segregacji odpadów.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia, najpóźniej do 12 sierpnia 2028 r. lub w ciągu 30 miesięcy od przyjęcia aktów wykonawczych (w zależności od tego, która data będzie późniejsza), te same ujednolicone oznaczenia będą musiały pojawić się także na wszystkich pojemnikach służących do zbierania odpadów.

Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie poziomu recyklingu – jednolite etykiety zarówno na opakowaniach, jak i na pojemnikach mają ułatwić konsumentom prawidłową segregację i ograniczyć liczbę błędów przy sortowaniu odpadów.

W raporcie JRC wskazano również, że pojemniki na tekstylia powinny być oznaczone kolorem różowym. Docelowo takie rozwiązanie ma obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Nowy kolor pojemników na odpady tekstylne (różowy) jako jeden z 11 kolorów mających obowiązywać na terenie całej UE – kiedy przepisy wejdą w życie?

Propozycja wprowadzenia nowego koloru pojemników na odpady tekstylne – różowego – jako jednego z 11 ujednoliconych kolorów w całej Unii Europejskiej na razie pozostaje jedynie na etapie koncepcji. Została ona zaprezentowana w raporcie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) i nie stanowi ani oficjalnego stanowiska, ani obowiązującego prawa. Jej rolą jest przede wszystkim wsparcie prac nad przyszłymi regulacjami w oparciu o analizy naukowe i dane eksperckie.

Ostateczna decyzja o ewentualnym wdrożeniu tego rozwiązania należy do unijnych instytucji prawodawczych. Na chwilę obecną nie ma więc pewności, czy oraz kiedy nowe standardy kolorystyczne – w tym różowy dla tekstyliów – faktycznie zaczną obowiązywać.

Pewnym punktem odniesienia może być jednak 12 sierpnia 2026 roku, kiedy wejdzie w życie rozporządzenie PPWR, przewidujące wprowadzenie jednolitych oznaczeń na opakowaniach i pojemnikach. Może to stanowić pierwszy krok w kierunku dalszego ujednolicania i porządkowania systemu segregacji odpadów w całej Unii Europejskiej.

Przeciętny Europejczyk produkuje 11 kg odpadów tekstylnych rocznie

Skala problemu odpadów tekstylnych jest znacznie większa, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przeciętny mieszkaniec Europy kupuje rocznie około 26 kg odzieży, co pokazuje, jak duża jest skala konsumpcji w tym obszarze. Eksperci Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wskazują, że rosnące zużycie ubrań wynika m.in. z dynamicznego rozwoju handlu internetowego, wpływu mediów społecznościowych oraz niskich kosztów produkcji tkanin syntetycznych. Nowe kolekcje pojawiają się w sklepach coraz częściej, a atrakcyjne ceny sprawiają, że konsumenci kupują więcej i szybciej wymieniają garderobę, pozbywając się rzeczy, które jeszcze niedawno były używane.

Z kolei analizy Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) pokazują, że w 2019 roku całkowita masa odpadów tekstylnych w Unii Europejskiej wyniosła 12,6 mln ton. W tej liczbie mieściły się zarówno ubrania, obuwie i tekstylia domowe, jak i wyroby techniczne oraz odpady poprzemysłowe i przedkonsumenckie. Z tej ilości aż 10,9 mln ton stanowiły odpady pokonsumenckie, a 1,7 mln ton odpady z produkcji i wcześniejszych etapów łańcucha. Same zużyte ubrania i buty odpowiadały za 5,2 mln ton, co daje średnio około 11 kg na jednego mieszkańca UE rocznie.

Biorąc pod uwagę dane GUS, według których pod koniec czerwca 2025 roku Polska liczyła około 37,4 mln mieszkańców, można oszacować, że w skali roku w kraju powstaje ponad 411 tys. ton odpadów tekstylnych. To pokazuje, że problem ma nie tylko wymiar europejski, ale także bardzo konkretną skalę krajową.

Podstawa prawna :